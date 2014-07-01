В Нарве откроется театральный центр Vaba Lava

Дата публикации: Сегодня, 15:54

В одобренном правительством госбюджете на 2018 год отдельной строкой

прописана финансовая поддержка Целевого учреждения Vaba Lava («Свободная

сцена»), составляющая 400 000 евро. После известия об этом нарвский

театральный проект выразил особую благодарность депутату Европарламента Яне

Тоом.

«Во второй половине 2018 года в здании бывшего завода «Балтиец» в Нарве

откроется Нарвский театральный центр Vaba Lava. Мы благодарны всем

партнерам – прежде всего правительству республики и Министерству культуры,

а также политику Яне Тоом и частным предпринимателям», - отметило правление

SA Vaba Lava.

«Театральная культура в Нарве берет начало в XIX веке, - напомнил член

Нарвского городского собрания Эльдар Эфендиев. - До 50-х гг. театральные

труппы разных обществ объединялись в нескольких городских театрах,

некоторые из которых работали десятки лет. Русский театр, театры обществ

Võitleja, Ilmarine и Нарвский театр были в городе настоящими

долгожителями».

Из героев послевоенного нарвского «театрального времени» Эфендиев вспомнил

режиссеров Кяйса и Крейсона. А театр Михалева Võitleja и театр-студия

Катунцева «13 комната» и сегодня поддерживают театральную культуру Нарвы.

«Однако одним из важных вопросов всегда был вопрос сцены и зала,

оборудованных на современном уровне, - отметил Эфендиев. - Одним словом,

нужен театр со своим театральным миром, который «начинается с вешалки».

Вот теперь, с помощью бюджетного финансирования, в Нарве и будет создан

театральный центр, задачи которого, как их сформулировали в Vaba Lava, -

предлагать нарвитянам качественные театральные постановки, события из мира

музыкального и изобразительного искусства, а также развивать международное

сотрудничество.

Госбюджет на 2018 годы еще предстоит принять Рийгикогу, но поддержка Vaba

Lava, уверена Яна Тоом, никуда не денется.

«В последние два года я тесно связана с Нарвой и стала лучше понимать этот

город. Скептики возразят, что театр - вовсе не первостепенная

необходимость, однако я верю, что нарвитяне оценят, как здорово смотреть

театральные постановки на профессиональной сцене, иметь в городе творческие

мастерские и центр театральной культуры, принимать фестивали и развивать

современную творческую площадку. Так что я очень рада, что правительство

Ратаса поддержало мое предложение и выделило средства на строительство

Vabalava. Наряду с другими проектами, финансируемыми государством, это

посылает ясный сигнал - отношение к региону изменилось и Северо-Восток не

рискует вновь оказаться нелюбимой падчерицей правительства»,-

прокомментировала Тоом.

По информации