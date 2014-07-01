Серьезный профессионал Гальцев и его шутки на открытии зала Geneva

Культура / ЛюдиСерьезный профессионал Гальцев и его шутки на открытии зала Geneva
Как уже сообщала «НГ», первым на обновленной сцене Центра культуры «Женева» выступила практически в полном составе труппа Санкт-Петербургского Театра эстрады имени А.Райкина под руководством Заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Гальцева. Вне сомнения, именно Гальцев был центральной фигурой этого представления, в то же время искусно скреплявшей не сильно-то связанные, казалось бы, между собою номера. Невероятная харизма, искрометный юмор, музыкальность и пластичность... Впрочем, звезды такого уровня в рекламе не нуждаются, и нарвский зритель шел на «Гальцева», уже предвкушая праздник.
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Юрий Николаевич Гальцев родился 12 апреля 1961 года в городе Кургане. В этот день Юрий Гагарин полетел в космос, Гальцева назвали в честь него. В семье Гальцевых Юрий Гагарин был своеобразной иконой. Вся квартира была увешана фотографиями, а папа и мама часто рассказывали маленькому Юре о судьбе великого тёзки. Именно поэтому у мальчика создалось впечатление, что первый космонавт планеты был его дальним родственником.
Отец Николай Афанасьевич Гальцев − заслуженный строитель СССР, играл на многих музыкальных инструментах, брал сына на охоту и рыбалку, в походы, купил сыну мопед, а потом мотоцикл, вместе с сыном делал самодельные лодки и катамараны. Именно благодаря папе Юрий обнаружил в себе артистические способности. Он освоил игру сначала на семиструнной, а потом и на шестиструнной гитаре и написал свою первую песню уже в 9-м классе. Юрий был меломаном, покупал пластинки: Queen, The Beatles, Chicago, Nazareth и особенно Yes, на пластинки зарабатывал с 13 лет.
В Нарве не был давно
Эти ожидания актерам города на Неве удалось оправдать. Практически весь концерт, за исключением ряда номеров в исполнении других актеров, со сцены не уходил Юрий Гальцев. В числе тех, кто на маленький промежуток времени дал ему передышку, оказался и нарвский театр «Королевский Жираф» под руководством Станислава Варкки.
У Юрия Гальцева обширное амплуа. Он актёр театра, кино и телевидения, артист эстрады и клоунады, телеведущий, пародист, певец и музыкант. Все эти грани его таланта самым ярким образом проявились в состоявшемся на сцене «Женевы» шоу.
В ходе непрерывного, как казалось из зрительного зала, монолога артиста нет-нет да и звучали истории из его жизни, в том числе касающиеся нашего города. Так выяснилось, что в Нарве последний раз Гальцев был довольно давно. Еще в пору учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Тогда он приезжал сюда с бардовскими песнями. Одну из них «Ух ты, мы вышли из бухты» он исполнил под бурные эмоции слушателей. Впрочем, Гальцев в тот вечер много пел и шутил, пообещав еще в начале концерта повторять шутки для тех, кто их не поймет сразу.
С дуэтом «Гарик и Юрик».
Из дальних странствий...
Из многочисленных историй, прозвучавших в изложении Гальцева, следовало, что его театр объездил с гастролями чуть ли не весь мир. И про каждые такие гастроли актер может рассказывать так, что зал просто умирает от смеха. Например, в Пекине, где Гальцев выступал в программе театра «Лицедеи», устроители концерта каким-то образом умудрились снабдить подстрочным переводом на китайский язык пантомиму, в которой вообще не было слов. Тут уже впору было ухахатываться Гальцеву, когда, выйдя на сцену и ничего еще не успев ни сказать, ни сделать, он увидел, как весь зал с одинаковыми черными челками, в одинаковых белых рубашках и черных галстуках начал над чем-то смеяться. Оказывается, над тем самым переводом той самой пантомимы без слов. Национальные особенности, особый менталитет, — ничего не поделаешь.
Другой страной, воспоминания о гастролях в которой вошли в нарвскую программу, была Канада. Именно там, в Ванкувере, впервые был показан номер, который молодые артистки театра поставили сами. По словам Гальцева, ему долго никто не хотел верить, что за спиной группы актеров не стоит никакой режиссер. Этим ярким и завораживающим музыкальным номером, в котором есть и потрясающая фантазия, и бешеная экспрессия, и невероятная женская привлекательность, и даже в какой-то мере сексуальность, кстати, и завершилась программа театра в Нарве.
Выпускницы мастер-курса Гальцева.
«Кабаре-медведь» - как век тому назад
Об исполнительницах номера Гальцев рассказал, что молодые артистки - выпускницы его 4-годичного курса, отучившиеся потом в Театральной академии и пришедшие на работу в его театр. К слову, в свое время каждая из этих девушек, безусловно украсивших программу в Нарве, выдержала конкурс на мастер-курс Гальцева, составлявший 70 человек на одно место! Уже в годы работы курса на спектакли юных актеров было невозможно достать билеты.
А упомянутый номер вошел в спектакль «Кабаре-медведь», поставленный Юрием Гальцевым и Владимиром Глазковым в популярном жанре «ревю» и воссоздающий на сцене дух легендарного ресторана «Медведь». Это культовое место предреволюционного Петербурга располагалось в том самом доме на Большой Конюшенной, где ныне находится Театр эстрады. Роскошные интерьеры и высокая кухня, огромное чучело медведя на входе и представления в жанре «кабаре»… В фешенебельном ресторане «Медведь» собирался весь свет петербургского общества, завсегдатаями этого заведения были Сергей Есенин, Федор Шаляпин и Вера Комиссаржевская.
Почти серьезно
Впрочем, истории из собственной сценической жизни у Гальцева не кончаются, кажется, никогда. И для того, чтобы сделать шутку на голом, как говорится, месте, ему не надо ехать на далекие гастроли. Так еще в пору его учебы на втором курсе театрального института его пригласили провести свадьбу в гостинице «Европейская». На эту свадьбу съехались гости из многих стран. Для музыкального сопровождения был задействован симфонический оркестр. Был накрыт огромный стол, расставленный буквой «П». Гальцева просили не шутить, а строго вести действо по заранее подготовленному сценарию. Начинался он с того, что ведущий должен был перечислять фамилии прибывших гостей. Но где-то на 80-й фамилии артист вдруг обнаружил, что потерялся очередной листок. Хлопая себя по всем возможным карманам и стараясь тянуть время, он начал импровизировать: «Сеньоры, сеньориты, дамы и господа, рабочие и колхозницы, юноши и девушки, комсомольцы и пионеры, спортсмены и пенсионеры....» И с этого момента всю чопорность торжества словно рукой сняло. Свадьба, как говорится, пошла!
К коллегам — с трепетом и уважением
Сегодня Театр эстрады имени Аркадия Райкина — один из трех театров эстрады, работающих в России. Еще один театр находится в Москве, где его возглавляет Геннадий Хазанов, а второй — в Екатеринбурге, где театром руководит Александр Новиков. В репертуаре Театра эстрады имени А. Райкина, поведал Гальцев, 20 спектаклей.
Подкупали теплота и добросердечность руководителя по отношению ко всем своим коллегам - все это на представлении «читалось между строк». Не было перетягивания одеяла на себя, худрук не скупился на похвалы в адрес своих актеров: будь то музыкальный руководитель театра Илья Зубов, играющий на разных инструментах, или мим Юрий Михайлик, которому достаточно выйти на сцену и просто на ней стоять, чтобы зал хохотал до упаду, или актриса Анна Чусова, исполняющая в спектакле «Шуры-Муры» по мотивам произведений Василия Шукшина песню на чистом татарском языке. Сам же Гальцев не только рассказывал, но и пел, и исполнял музыкальные пародии, и танцевал, и играл на гитаре и баяне. Да, это была встреча...
Светлана ИЛЬИНА
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