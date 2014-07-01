Обновленный зал «Женевы» выдержал первое испытание

Дата публикации: Сегодня, 13:08

В субботу, 16 сентября, после реновации был открыт зрительный зал центра культуры Geneva. Первыми на обновленной сцене выступили актеры Театра эстрады имени Аркадия Райкина, приехавшие из Санкт- Петербурга.

Как отметил художественный руководитель театра, артист эстрады и клоунады и Заслуженный артист Российской федерации Юрий Гальцев, несмотря на то, что Нарву и Санкт-Петербург отделяют всего лишь каких-то 150 километров, это была первая поездка театральной труппы в наш город. Артист отметил, что это большая честь для театра - начинать представления в реновированном зале.

Но до того, как приезжих актеров пригласили на сцену, на нее поднялись представители городской власти и директор центра культуры Евгений Федоров. Председатель городского собрания Александр Ефимов назвал работу Федорова и его команды очень хорошим примером рачительного хозяйствования, инвестирования в городское имущество и исполнения предпринимателем своих обязательств перед городом.

В одном из номеров питерских актеров сыграл и нарвитянин Стас Варкки, руководитель театра «Королевский жираф», чья дружба с Юрием Гальцевым длится еще со времен их совместной работы в театре «Лицедеи» Вячеслава Полунина, а труппа «Королевского жирафа» выступила с отдельным номером.

В новом зале стало на 30 мест меньше благодаря новым креслам, которые стали комфортнее и мягче прежних. Теперь одновременно в зале могут сидеть 650 зрителей. Отремонтированы пол и потолок. С 2004 по 2016 год Geneva OÜ инвестировала в развитие центра культуры 1 миллион 200 тысяч евро. Благодаря этим инвестициям в центре культуры обновлено около 90 процентов площадей. 288 тысяч евро были направлены на покупку оборудования. Общая стоимость прошедшей реконструкции большого зала, а также нового имущества для него составила примерно 300 тысяч евро.

Власти города подарили центру Geneva проектор для музыкального кафе, чтобы находящимся там было видно и слышно все, что происходит в зрительном зале. А дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура сообщил, что его музыканты уже подготовили для встречи со своими слушателями новую программу.

Светлана ИЛЬИНА