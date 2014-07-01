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Культура
О Кренгольме и его людях

Дата публикации: Вчера, 20:18

В Нарвской художественной резиденции на Йоала, 18 до 8 октября открыта персональная выставка Марии Капаевой «Мечта прекрасная, еще неясная». Знаменитому Кренгольму и людям, работавшим на нем в последние годы его 150-летнего существования, посвящена экспозиция.

 

О Кренгольме и его людях

Мария призналась, что ребенком часто бывала с мамой на фабрике и мечтала, что когда-нибудь тоже станет дизайнером Кренгольма.

 

Мария Капаева – эстонская художница, родилась и выросла в Нарве, а сейчас живет и работает в Лондоне. Это - ее первая крупная выставка, явившаяся результатом четырех лет раздумий, поисков, подготовительных работ, сбора материала.

- Я вдохновилась многими историями, которые мне люди рассказали, и фотографиями, которые они принесли, - рассказывает Мария. - Я пыталась найти какой-то баланс между тем, что мне самой как художнику было бы интересно, и  материалом, который мне предоставили, каким-то образом все это визуализировать.

Действительно, выставка всколыхнула множество разнообразных чувств, затронула болевые точки целого поколения людей периода позднего социализма. Ведь с одной стороны, это было время, когда индивидуальность человека была поглощена потоком  обезличенных лозунгов, постоянной борьбы за пятилетние планы, которые часто нужно было выполнить в три года. «От нас требовали сумасшедшие нормы… С каждым годом темп нарастал, и было ощущение, что из нас «выжимали все соки», - эти слова из бесед со многими бывшими ткачихами напечатаны на больших панно в одном из залов.

Но с другой стороны, в это же время люди жили единым коллективом, радовались и были дружны. Об этом говорят все бывшие кренгольмцы. « Хоть работа и была тяжелая, но как-то духом мы не падали, было весело…» - читаем на тех же полотнах.

- До сих пор снится и слышится шум станков. Не думаешь об этом уже, а вот все во сне прокручивается, - рассказывает пришедшая на открытие выставки бывшая работница комбината Олеся Дубова. -  Выставка очень понравилась! Смотрю ее со слезами на глазах. Молодцы, что так вспомнили о комбинате, о людях!

В своих произведениях Мария Капаева использует технику деколлажа, то есть не добавления каких-то элементов в картину, а наоборот, их извлечения. Например, на  старых фотоплакатах, где изображен производственный процесс в разных цехах, Мария убрала фигуры людей, оставляя пустыми эти места - что наводит на мысли о сокращениях сотрудников и закрытии предприятия. Тот же метод Мария использовала в большой инсталляции в другом зале выставки, где с помощью четырех проекторов на стены транслируются слайды. На них – лица людей, вырезанные из общих групповых фото. Создается впечатление утраты и одиночества.  

Есть на выставке и зал, посвященный семье самой Марии. Ее мать работала на комбинате дизайнером. Мы видим Наталью Капаеву в ви-
деопроизведении, которое называется «Фрагменты разговора». В этом интервью нет ни единого слова. Мария скрыла за кадром все, о чем говорили мама и дочка между собой, и оставила нам только выражение лица Натальи. Художница вновь использует свой авторский подход, который дает зрителю место для собственных интерпретаций.

 Мария призналась, что ребенком часто бывала с мамой на фабрике и мечтала, что когда-нибудь тоже станет дизайнером Кренгольма. Она даже разработала узор для ткани, выполнить который ей удалось лишь теперь - на открытии Мария была в юбке с собственным оригинальным рисунком, созданным в детстве.

3 сентября 2017 года Мария пригласила бывших работников Кренгольма, чтобы сделать большую групповую фотографию в важном для них месте – перед главной проходной Кренгольма. Пришло 160 человек возрастом от 35 до 90 лет. Это было очень трогательно. Из-за того, что людей было так много, Марии нужна была помощь 10-ти ассистентов. Все, кто пришел на выставку, могли найти себя на большом фото и получить копию фотографии меньшего размера.

В экспозиции есть и много других произведений. В целом Мария говорит зрителям о том, что означало это переходное время для Нарвы и для Кренгольма. Потому что Кренгольм, как самое большое, историческое предприятие Нарвы, 150 лет влияло на жизнь города, и его утрата не может пройти бесследно. Ведь даже спустя годы все еще остается в душах людей та «мечта неясная». Или ясная?..

Выставка проходит в рамках Международной биеннале современного искусства «Таллиннский Фотомесяц-17», куратор выставки - Лииса Кальюла.

 

Елена Чепурнова

О Кренгольме и его людях

 

Галерея
О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях О Кренгольме и его людях
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