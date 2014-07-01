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Культура
+Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая

Дата публикации: Вчера, 21:20

В Нарвском колледже Тартуского университета открылась выставка объединения нарвских художников  Vestervalli. «Палитра» - таково ее название.
Выставка плановая, как сообщили организаторы, традиционная. «Эта выставка осенняя. Мы решили подбодрить горожан, скрасить осенние дни, наполнить их яркими тонами, - сказал член правления «Вестервалли» Вадим Ерохин. - Здесь представлены почти все художники нашего творческого объединения, и многие люди придут сюда посмотреть на знакомые картины, а также увидеть премьерные работы».

 

+Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая

Подвальные помещения Нарвского колледжа способствуют созданию особой атмосферы художественных выставок. Елена Чепурнова

 

- Наша новая выставка очень разнообразная, многоплановая, и мне кажется, любой зритель с различными вкусовыми предпочтениями найдет для себя интересные работы, -  сказала на открытии куратор выставки художник Ольга Тюрина. - Тут и живопись, и графика, и декоративно-прикладное искусство, и фотография. И название говорит о том, что все изобразительные средства, которые есть в арсенале художника, здесь фигурируют - классическая живопись, абстракция, символизм, философское направление.

О чем думается, бродя по залам и вглядываясь в эти картины? О том, что совсем скоро осень затянет тучами небо и постепенно сотрет яркие краски. Пора зрелости природы навевает ностальгические чувства. Но живущий в каждом из нас ребенок, даже запрятанный где-то глубоко, помнит то время, когда все краски были ярче, и неосознанно мечтает вновь испытывать эти ощущения. Картины пробуждают подобные реминисценции.
Некоторые картины манят своей глубиной и словно затягивают в зазеркалье. Если прислушаться к себе, можно почувствовать вполне внятные звуки около каждой картины:  где-то играют отчаянные скрипки, где-то звучит игривая флейта или бушующий орган. А около тихих акварелей витает нежнейшая мелодия. Зритель – соавтор.

«Для нас было важно показать, насколько мы разные художники, - подчеркнула дизайнер Татьяна Сонина, автор коллажа графических работ. - Все мы используем свои выразительные средства, словно говорим на разных языках. Но мы вместе, существуем одним миром, живем одними духовными ценностями, и в какой-то степени подаем пример остальным, чтобы весь мир был такой же дружный, как мы».

Работы расположены по принципу цветовых гармоний в двух выставочных залах подвального помещения колледжа на сохранившемся фундаменте Нарвской биржи XVII  века, что создает особую атмосферу.  Аутентичные арки  и приглушенное освещение напоминают серый осенний свод, а картины наполняют залы цветом и радостью. И каждый зритель может унести в своей  душе частичку этого праздника.

 

Елена Чепурнова

+Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая

 

Галерея
+Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая +Галерея. «Палитра»: многоплановая, разнообразная и яркая
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