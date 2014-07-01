“Это нечто совершенно новое для Нарвы”

Дата публикации: Вчера, 12:11

- так охарактеризовали действо, которое ожидает зрителей на открытии Дней осенней столицы Нарвы, некоторые его организаторы. Праздник состоится 22 сентября, в КЦ “Женева”, начало в 18 часов.

Ряд совершенно новых концертов, обещают нам организаторы, наполнит программу Дней осенней столицы особым колоритом и удивит искушённую публику новым звучанием. Татьяна Завьялова

Каждую субботу и в будние дни

Итак, через 2 недели, в пятницу, Нарва вновь вступает в права осенней столицы Эстонии. И вплоть до 21 декабря будет значиться центром культурной жизни страны. А будет ли таковой на самом деле?

-В нынешнем году предлагается как никогда богатая, даже роскошная программа, - отвечает зам. руководителя отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун. И чуть позднее на вопрос, не связано ли это с предстоящими выборами, поясняет:

- За годы проведения Дней осенней столицы у нас образовались обширные творческие связи, нам предлагается много интересных культурных событий. Достаточно сказать, что уже в начале августа все субботы сентября-декабря были расписаны в программе под мероприятия.

Представители отдела культуры и другие участники пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, рассказали в подробностях, что же такого особенного будет содержать в себе нынешний цикл мероприятий «Нарва - осенняя столица Эстонии». В рамках проекта, отмечают организаторы, пройдёт множество самых разноплановых мероприятий, многие уголки города окажутся культурными площадками.

А о том, как воспринимают осенние культурные сезоны сами горожане, говорит, к примеру тот факт, что на их открытие с недавних пор стало не так просто попасть - о билетах надо позаботиться все более заблаговременно.

Послушали, затем попели

Организаторы не сомневаются, что шоу «Midnight opera», которое мы увидим на открытии, подарит нарвитянам не менее яркие впечатления, чем первое мероприятие прошлого года - концерт «Жемчужины оперетты». Оно и в этом году готовится при участии студии «Иллюзион» из Санкт-Петербурга.

Руководитель студии Михаил Славский отмечает, что в шоу будут задействованы молодые и при этом уже маститые оперные исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга. Но притягательность «Midnight opera» не только в этом. Автор проекта и непосредственная его участница Анастасия Максимова (многим нарвитянам она знакома по телепередаче “Музыкальный ринг», в которой участвовала сама и которую вела ее мама), планирует провести концерт в жанре “театр на расстоянии вытянутой руки”. В данном случае - как интерактивную оперу.

Это значит, что каждый зритель на представлении может оказаться вовлеченным в театральное действо. Известно, что это направление сегодня чрезвычайно популярно в Европе, и теперь получить удовольствие от классики, а заодно и почувствовать себя по-настоящему современным зрителем, смогут нарвитяне.

Организаторы спешат пре- дупредить, что в программе прозвучат хорошо знакомые публике произведения: из популярных опер П. И. Чайковского, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, В.А. Моцарта, Д. Верди. И если какому-либо зрителю вручат микрофон, ему достанется что-то до боли знакомое, хоть тот же «Соловей» Алябьева.

Сами исполнители также станут активными участниками эксперимента: в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра будут петь прямо перед зрителями, их выступление, образующее некую логическую цепочку, затем перейдет в вокальное соревнование, правда, весьма условное. В роли судей выступят зрители, они и решат судьбу победителя.

В концерте примут участие солисты Мариинского театра Анастасия Максимова, Вероника Сергиеня, Дмитрий Колеушко и бас Лев Эльгардт.

Свою праздничную ноту в открытие, как ожидается, внесет новая обстановка зрительного зала, реконструкция которого сейчас заканчивается. По словам дирижера Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щура, интерьер в главном зале КЦ «Женева» теперь более, чем достойный. Остается надеяться, что не пострадала и даже улучшилась акустика.

Уже полюбившееся плюс новое

Программа Осенней столицы, информируют нас организаторы, содержит в себе немало мероприятий с «биографией» - таких как конкурс красоты и здоровья «Fitness Model Estonia», международный шахматный турнир «Шахматные звёзды Балтийского моря», гастрономический фестиваль «Дни миноги», самый масштабный кросс осени - Нарвский Кренгольмский забег (на территории бывшей мануфактуры). И все же она существенно наполнена новыми концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями.

Одним из наиболее значимых культурных событий этой осени станет появление в Нарве театрального фестиваля «Золотая маска в Эстонии», который долгое время базировался в Таллинне, а с некоторых пор его спектакли могут увидеть и жители Силламяэ.

Большие ожидания у организаторов относительно Фестиваля джазовой музыки «Festival IDeeJazz’17», который вместе со своими собратьями по творческому цеху дарит городу уроженец Нарвы, известный в Эстонии джазмен Олег Писаренко.

В Нарву возвращается рок-фестиваль, в свое время называвшийся “Грачи улетели” - теперь это “Грачи возвращаются”. Нарвский городской симфонический оркестр помимо концерта серьезной классической музыки подарит детям сказку Ганса Христиана Андерсена «Соловей» в музыкальном сопровождении. С участием таллиннской и нарвской молодёжи пройдёт большой концерт «Наше Евровидение: поют дети», посвященный 100-летию Эстонской Республики.

Завершится программа Осенней столицы гала-концертом, по поводу которого одна из его участниц Манана Гогитидзе (лауреат «Золотой маски» сразу в двух номинациях и, кстати, внучка композитора Андрея Петрова), участвовавшая в пресс-конференции по скайпу, сказала:

- В Нарву едут лучшие, и мы везем лучшее.

На сцене культурного центра «Женева» 21 декабря прозвучат «Хиты Бродвея» с участием ведущих солистов мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга.

Наша справка:

С подробными программами мероприятий Дней осенней столицы в конце каждого текущего месяца можно ознакомиться на городском сайте www.narva.ee.

Бюджет цикла мероприятий - 23000 евро, на уровне прошлых лет.

Источник: Нарвская горуправа.

Татьяна Завьялова





О том, как проходило открытие Дней осенней столицы в прошлом году читайте здесь.