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Культура
+Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники

Дата публикации: Вчера, 20:37

Радость, страх, гнев, восхищение, обида, удивление, тревога... Сколько ярких и потрясающих эмоций дарит нам жизнь! Эта нематериальная cфера исследуется учеными столетиями, но до сих пор не существует точного и общепринятого определения. Препарировать эту субстанцию, уловить ее суть и отразить в художественных образах пытаются живописцы, полотна которых представлены в экспозиции выставки «Эмоция», открывшейся в Художественной галерее Нарвского музея.

 

+Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники

На выставке представлены картины как эстонских классиков, так и совсем молодых авторов.
Елена Чепурнова

 

Особенность этой концептуальной выставки в том, что она выстроена в определенном порядке. Работы художников расположены по кругу, отражая все этапы человеческого бытия – от рождения до ухода в непостижимый мир. Перемещаясь от одного полотна к другому по часовой стрелке, зритель ощущает ритмику и движение самой жизни, наполненной разными эмоциями.

«Картины размещены направленно и динамично, – рассказывает куратор выставки Нелли Дрелль. – На них запечатлены сначала детство, юность, затем создание семьи, отношений между мужчиной и женщиной. Потом, когда они начинают рушиться, появляются новые ощущения, поиск себя, своей идентичности, и все заканчивается полным растворением личности, когда на картине нет даже фигуры как таковой. Конец экспозиции символизирует состояние, когда человек, уходя из жизни, превращается в прах, в лучи света, - так же и картины переходят в абстрактные полотна».

Стоит отметить, что эта выставка эксклюзивная, и именно в таком составе она нигде не демонстрировалась. По словам председателя Союза живописцев Эстонии Марии Сидляревич, выставка была специально придумана для Нарвы и показывается впервые. «Это изначально была моя идея, как председателя, - отмечает Мария. - Мы очень хотели приехать именно сюда, потому что Нарва все время остается немного в стороне. Здесь нам очень хотелось и познакомиться с местными художниками, и себя показать, и, может быть, интересные контакты наладить».  

На выставке представлены разные поколения художников, от очень старых мастеров, которые уже стали классикой эстонской живописи и вошли в учебники по истории искусства, таких как Юри Аррак, Эйнар Вене, Адо Лилль, так и молодых авторов. Можно увидеть полотна студентов Тартуского университета и Эстонской художественной академии. Живописцы представляют разные стили, но в этой эклектике есть своя изюминка, они очень выразительно отражают различные грани эмоциональных состояний. Это портреты, коллажи, многофигурные композиции, почти в каждой картине есть изображение человека. «Я хотела, чтобы эстонские художники представили здесь работы с фигуративной живописью, - подчеркивает Нелли Дрелль. – Таких работ сейчас в мире современного искусства практически не осталось, во всяком случае, у нас в Таллинне.  И именно через эту живопись они выразили свои эмоции».

Среди посетителей, пришедших на открытие выставки, были и нарвские мастера кисти и карандаша. Художник-график Кузя Зверев (Владислав Кузнецов) выразил мнение, что эстонское искусство - это искусство для интеллектуалов, оно заставляет думать. «Это не только отражение реальной действительности, а какая-то философская мысль. Задачи эстонской академической школы – не просто научить мастерству, а развить личность, которая реализовала бы себя в творчестве. Это концептуальная выставка, объединенная общим замыслом. Здесь есть много известных имен. Я давно знаком с работами Юри Аррака, они запали мне в душу. Есть и наш нарвский художник Геннадий Курленков», - сказал он.  

В экспозицию вошли работы тридцати четырех художников. В каждой картине – своя история, свой нерв, глубина. Это и беззаботная радость воскресной велопрогулки, и тревога за будущее ребенка и всего человечества. Это сомнения, творческие поиски молодой скрипачки, и разочарования семейной пары, вынужденной сидеть «на одном стуле». Это слияние с природой, умиротворение и принятие как неизбежного жизненного предела, выраженное в простых незатейливых образах старушки и ее «последней» коровы…  Вся экспозиция пронизана чувством времени, разрушающего каноны трехмерного пространства. Если начать осмотр вновь, то создается впечатление цикличности и бесконечной повторяемости жизни, ощущение невозвратности и ценности каждого ее момента.

Нарвитяне и гости города могут ощутить на себе весь спектр этих эмоций, посетив выставку, которая будет открыта до 8 октября 2017 года.

 

Елена ЧЕПУРНОВА

+Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники

 

Галерея
+Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники +Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники
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