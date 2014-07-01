Культура+Галерея. Всплеск «эмоций» в Нарве обеспечили известные художники
Радость, страх, гнев, восхищение, обида, удивление, тревога... Сколько ярких и потрясающих эмоций дарит нам жизнь! Эта нематериальная cфера исследуется учеными столетиями, но до сих пор не существует точного и общепринятого определения. Препарировать эту субстанцию, уловить ее суть и отразить в художественных образах пытаются живописцы, полотна которых представлены в экспозиции выставки «Эмоция», открывшейся в Художественной галерее Нарвского музея.
На выставке представлены картины как эстонских классиков, так и совсем молодых авторов.
Елена Чепурнова
Особенность этой концептуальной выставки в том, что она выстроена в определенном порядке. Работы художников расположены по кругу, отражая все этапы человеческого бытия – от рождения до ухода в непостижимый мир. Перемещаясь от одного полотна к другому по часовой стрелке, зритель ощущает ритмику и движение самой жизни, наполненной разными эмоциями.
«Картины размещены направленно и динамично, – рассказывает куратор выставки Нелли Дрелль. – На них запечатлены сначала детство, юность, затем создание семьи, отношений между мужчиной и женщиной. Потом, когда они начинают рушиться, появляются новые ощущения, поиск себя, своей идентичности, и все заканчивается полным растворением личности, когда на картине нет даже фигуры как таковой. Конец экспозиции символизирует состояние, когда человек, уходя из жизни, превращается в прах, в лучи света, - так же и картины переходят в абстрактные полотна».
Стоит отметить, что эта выставка эксклюзивная, и именно в таком составе она нигде не демонстрировалась. По словам председателя Союза живописцев Эстонии Марии Сидляревич, выставка была специально придумана для Нарвы и показывается впервые. «Это изначально была моя идея, как председателя, - отмечает Мария. - Мы очень хотели приехать именно сюда, потому что Нарва все время остается немного в стороне. Здесь нам очень хотелось и познакомиться с местными художниками, и себя показать, и, может быть, интересные контакты наладить».
На выставке представлены разные поколения художников, от очень старых мастеров, которые уже стали классикой эстонской живописи и вошли в учебники по истории искусства, таких как Юри Аррак, Эйнар Вене, Адо Лилль, так и молодых авторов. Можно увидеть полотна студентов Тартуского университета и Эстонской художественной академии. Живописцы представляют разные стили, но в этой эклектике есть своя изюминка, они очень выразительно отражают различные грани эмоциональных состояний. Это портреты, коллажи, многофигурные композиции, почти в каждой картине есть изображение человека. «Я хотела, чтобы эстонские художники представили здесь работы с фигуративной живописью, - подчеркивает Нелли Дрелль. – Таких работ сейчас в мире современного искусства практически не осталось, во всяком случае, у нас в Таллинне. И именно через эту живопись они выразили свои эмоции».
Среди посетителей, пришедших на открытие выставки, были и нарвские мастера кисти и карандаша. Художник-график Кузя Зверев (Владислав Кузнецов) выразил мнение, что эстонское искусство - это искусство для интеллектуалов, оно заставляет думать. «Это не только отражение реальной действительности, а какая-то философская мысль. Задачи эстонской академической школы – не просто научить мастерству, а развить личность, которая реализовала бы себя в творчестве. Это концептуальная выставка, объединенная общим замыслом. Здесь есть много известных имен. Я давно знаком с работами Юри Аррака, они запали мне в душу. Есть и наш нарвский художник Геннадий Курленков», - сказал он.
В экспозицию вошли работы тридцати четырех художников. В каждой картине – своя история, свой нерв, глубина. Это и беззаботная радость воскресной велопрогулки, и тревога за будущее ребенка и всего человечества. Это сомнения, творческие поиски молодой скрипачки, и разочарования семейной пары, вынужденной сидеть «на одном стуле». Это слияние с природой, умиротворение и принятие как неизбежного жизненного предела, выраженное в простых незатейливых образах старушки и ее «последней» коровы… Вся экспозиция пронизана чувством времени, разрушающего каноны трехмерного пространства. Если начать осмотр вновь, то создается впечатление цикличности и бесконечной повторяемости жизни, ощущение невозвратности и ценности каждого ее момента.
Нарвитяне и гости города могут ощутить на себе весь спектр этих эмоций, посетив выставку, которая будет открыта до 8 октября 2017 года.
Елена ЧЕПУРНОВА
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...
На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...
В мире
США потребовали закрыть российское генконсульство в...
Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке....
Трамп "очень обеспокоен" безопасностью стран Балтии...
Президент США заявил, что считает Балтийский регион "важной частью мира"....
Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт...
Финляндия отказалась пустить российское учебное парусное судно в Мариехам....
Есть анекдот!
Снова в школу...
Избранные места из школьных сочинений....
ОТБОРное видео
Первоклашка...
...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Три претендента на пост мэра Нарвы. Кто на новенького?...
Первым зарегистрированным избирательным блоком стал Meie Narva....
Вместе с гидами RMK - по походным тропам...
В минувшую субботу 128 идавирусцев приняли участие в Дне походов в Куртна....
«Ледовское» вместо дедовского...
В Нарве появилось уличное освещение высокого европейского уровня....