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Культура
В Нарвской центральной библиотеке открыта выставка акварельной живописи

Дата публикации: Вчера, 17:25

В Нарвской центральной библиотеке открыта выставка акварельной живописи

 

«Балтийская сказка» : персональная выставка московской художницы Анны Чайниковой.
Аня  - художник-иллюстратор, по специальности "графический дизайн рекламы". В настоящее время живёт и творит в России и Европе.

О творчестве Анна говорит так:

Любое занятие, если оно прикреплено к правильному человеку, становится искусством. Кого-то волнуют цифры, кого-то машиностроение, кто-то может сделать искусством даже зарабатывание денег. Меня волнует красота окружающего мира, взаимодействие характеров людей, многообразие видения пространства в котором мы живем. Все так изменчиво, но ты можешь поймать какой-то момент и показать его таким, каким он был для тебя. Это великое счастье!

Акварельная выставка «Балтийская сказка» - это признание в любви, мое понимание и ощущение чудесного места на берегу Балтийского моря. Поиски Прекрасного во всём - в природе, в повседневной жизни и делах - вот что создает сказку в жизни каждого человека. Моя сказка родилась тут и теперь живет со мною всегда. Суровая Нарва и блаженная Нарва-Йыэсуу - это два города, контрасты которых так хотелось запечатлеть в своем творчестве. Морские виды, невероятные закаты, трогательные лодочки, милые сердцу люди, растения, запахи, туманы… Все тут пропитано особенным шармом и мягким морским ветром. Если вы забыли, как прекрасен ваш край, то я постараюсь напомнить.

Назначение художника - находить Красоту и показывать её людям. «..От прекрасных образов мы перейдём к прекрасным мыслям и от прекрасных мыслей - к прекрасной жизни, а от прекрасной жизни - к Абсолютной Красоте»(Платон).

 

Ждем Вас В Нарвской центральной библиотеке,
4 этаж, отдел Искусства

 

По информации Нарвской центральной библиотеки

 

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