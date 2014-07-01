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Культура
Классический театр на ...большом экране

Дата публикации: Сегодня, 11:42

В субботу, 19 августа, в Нарве, в Липовой ямке, начался, а к концу дня уже и закончился театральный фестиваль Cinema-Theatre, организованный студией «Иллюзион» в сотрудничестве с городской управой. На фестивале нарвитяне и гости города получили бесплатную возможность увидеть целых три спектакля Санкт-Петербургских театров, правда не «вживую», а записанными на видео.

 

Классический театр на ...большом экране

Для демонстрации постановок на экране недоставало только затемнения.

 

Вследствие того, что из трех представленных на фестиваль видеозаписей первые две демонстрировали довольно старые театральные постановки 1950-1960-х годов, фестиваль приобрел не только развлекательный, но и обучающий характер — он поведал своим гостям о театральной культуре прошлого века. Самое большое число зрителей посетило первый видеоспектакль «Ловите миг удачи»: и взрослые, и дети, и даже одна симпатичная такса с интересом смотрели запись этого кукольного представления из репертуара Большого театра кукол в постановке Александра Белинского (1964). Чем ближе дело шло к дождливому вечеру, тем меньше людей оставалось в импровизированном кинозале. Балет «Спартак» в постановке Леонида Якобсона (1956) смотрели уже другим, более взрослым, составом. Спектакль «Отцы и сыновья» из современного репертуара театра «На Литейном» в постановке Сергея Морозова завершил фестиваль.

Почему именно такой репертуар был отобран для показа, наша газета поинтересовалась у организатора фестиваля Михаила Славского. В ответ Михаил сказал:

- Эти спектакли понятны зрителю. Для кого-то это воспоминания, кто-то заново для себя откроет, например, Большой театр кукол. Это старый театр. Хороший, классический, качественный, профессиональный. Людям, которые помнят старые времена, эти спектакли помогут окунуться в прошлое, - полагает организатор фестиваля.

В дополнение Михаил Славский пояснил:

- «Иллюзион» — это компания, которая занимается культурными проектами, организацией зрелищ, фестивалей. А самой постановкой спектаклей мы не занимаемся. Это наш первый опыт такого фестиваля, когда в один день соединены все три спектакля. Большая благодарность нарвским властям. Они дали возможность зрителям посмотреть спектакли и взяли на себя часть финансирования. Отдельное спасибо вице-мэру Вячеславу Коновалову и Департаменту культуры, так как они поддержали нашу идею фестиваля.

 

Ксения Трохачева

Классический театр на ...большом экране


 

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