Классический театр на ...большом экране

Дата публикации: Сегодня, 11:42

В субботу, 19 августа, в Нарве, в Липовой ямке, начался, а к концу дня уже и закончился театральный фестиваль Cinema-Theatre, организованный студией «Иллюзион» в сотрудничестве с городской управой. На фестивале нарвитяне и гости города получили бесплатную возможность увидеть целых три спектакля Санкт-Петербургских театров, правда не «вживую», а записанными на видео.

Для демонстрации постановок на экране недоставало только затемнения.

Вследствие того, что из трех представленных на фестиваль видеозаписей первые две демонстрировали довольно старые театральные постановки 1950-1960-х годов, фестиваль приобрел не только развлекательный, но и обучающий характер — он поведал своим гостям о театральной культуре прошлого века. Самое большое число зрителей посетило первый видеоспектакль «Ловите миг удачи»: и взрослые, и дети, и даже одна симпатичная такса с интересом смотрели запись этого кукольного представления из репертуара Большого театра кукол в постановке Александра Белинского (1964). Чем ближе дело шло к дождливому вечеру, тем меньше людей оставалось в импровизированном кинозале. Балет «Спартак» в постановке Леонида Якобсона (1956) смотрели уже другим, более взрослым, составом. Спектакль «Отцы и сыновья» из современного репертуара театра «На Литейном» в постановке Сергея Морозова завершил фестиваль.

Почему именно такой репертуар был отобран для показа, наша газета поинтересовалась у организатора фестиваля Михаила Славского. В ответ Михаил сказал:

- Эти спектакли понятны зрителю. Для кого-то это воспоминания, кто-то заново для себя откроет, например, Большой театр кукол. Это старый театр. Хороший, классический, качественный, профессиональный. Людям, которые помнят старые времена, эти спектакли помогут окунуться в прошлое, - полагает организатор фестиваля.

В дополнение Михаил Славский пояснил:

- «Иллюзион» — это компания, которая занимается культурными проектами, организацией зрелищ, фестивалей. А самой постановкой спектаклей мы не занимаемся. Это наш первый опыт такого фестиваля, когда в один день соединены все три спектакля. Большая благодарность нарвским властям. Они дали возможность зрителям посмотреть спектакли и взяли на себя часть финансирования. Отдельное спасибо вице-мэру Вячеславу Коновалову и Департаменту культуры, так как они поддержали нашу идею фестиваля.

Ксения Трохачева







