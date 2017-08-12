Обновленный зал Geneva откроется с участием Юрия Гальцева

Дата публикации: Сегодня, 10:31

Концерт для своих» — это бенефис художественного руководителя Театра Эстрады им. А. И. Райкина Юрия Гальцева. Концертная программа включает в себя не только самые популярные номера автора, но и экстравагантные новинки, исполненные его талантливыми коллегами по сцене.

«Концерт для своих» не случайно носит такое название: у каждого, пришедшего на это представление, зрителя, возникает ощущение, что он попал на встречу со своими самыми близкими друзьями. Юрий Николаевич, его постоянные коллеги – клоунский дуэт «Гарик и Юрик», и любой другой артист программы, так встречают своего любимого зрителя, что тот чувствует себя самым важным, на этом невероятном празднике жизни, гостем.

«Концерт для своих» – всегда импровизация. Его программа никогда не повторяется дважды. В нее обязательно включены номера всех жанров, которые существуют на современной эстраде; от пародий до пластических этюдов. Публике предоставляется уникальная возможность – увидеть не только номера, признанные классикой российского юмора, но и стать первыми зрителями великолепных премьерных выступлений. Именно такая разнообразная палитра концертной программы делает «Концерт для своих» одним из самых востребованных представлений в афише Санкт-Петербурского Театра Эстрады им. А. И. Райкина.

Концерт идет с одним антрактом.

Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi и Концертного дома Geneva.

Евгений Рогов