«Балтийские струны» прозвучали в Усть-Нарве

Дата публикации: Сегодня, 09:12

Три вечера подряд, с 20 по 22 июля, на трех открытых площадках у моря 26 исполнителей знакомили слушателей с культурой авторской, или, как модно говорить, бардовской песни.

Фестиваль авторской песни — именно такое название предпочитает петербургский режиссер и продюсер Михаил Славский — проводится в Нарва-Йыэсуу второй раз и имеет все шансы стать традиционным.

В этом году здесь собрались авторы-исполнители из Белоруссии, Литвы, Латвии, России - Подмосковья и Санкт-Петербурга и даже Финляндии — из Хельсинки. Каждый участник представлял не одно сочинение, но обязательно цикл из нескольких песен. Все концерты были бесплатными, что стало возможным благодаря поддержке местных властей.

Как начинался фестиваль

В Петербурге вместе с Еленой Гудковой, известным автором-исполнителем и композитором, Михаил Славский организовал так называемый «Бардовский марафон» с романтическим подзаголовком «Стихи и музыка, любовь и Петербург». Этот фестиваль уже в течение 14 лет проходит ежегодно на месте дуэли А.С. Пушкина (набережная Черной речки), причем всегда 6 июня, то есть в день рождения поэта. «Мы подумали, — говорит Михаил, — почему бы нам не продлить эту историю здесь, на берегу Финского залива.» Постараться сделать это в хорошую погоду, чтобы сложилось общее приятное ощущение от Эстонии, Усть-Нарвы. К тому же здесь большая русскоязычная аудитория, которая, разумеется, есть и в Таллинне, но, считает Михаил, надо развивать именно этот регион — Ида-Вирумаа. На фестиваль приезжают люди, которые, возможно, просто так и не собрались бы сюда, в Усть-Нарву, но сейчас у них появляется повод послушать песни, обогатиться впечатлениями, рассказать о них друзьям и знакомым. То есть, образуется своего рода «туристическая поддержка», ведь барды, подчеркивает Михаил, изначально и есть странствующие поэты, путешественники.

Барды в Усть-Нарве

«Балтийские струны», таким образом, являются логическим продолжением петербургского «Бардовского марафона». Поэтому не случайно, что самая большая группа исполнителей прибыла из Петербурга. Прежде всего, это сама Елена Гудкова, которая стала и со-организатором, и непосредственной участницей, а также ведущей фестиваля. О ней точно отозвался Михаил Славский: есть «барды от души», у которых встречаются недочеты в музыке или стихах, а Елена — абсолютно профессиональный бард. У нее хорошие стихи, красивая музыка, замечательный голос, наконец, она великолепная актриса. Недаром на петербургском телевидении они вместе сделали популярный цикл «Гитара по кругу», который завершился в Питере, зато идет теперь в Белоруссии.

В Усть-Нарве побывали также Михаил Башаков, автор шутливого текста песни «Элис» на мелодию знаменитого хита группы Smokie; Светлана Ветрова, с успехом выступающая также перед русскоязычной аудиторией во Франции и США; Наталья Гудкова-Сарпова (не родственница Елены!), нынешний руководитель питерского «Меридиана», едва ли не первого в СССР клуба любителей авторской песни, созданного в 1967 году.

Отличное впечатление оставили актер Санкт-Петербургского Молодежного театра Владимир Маслаков, обладатель уникального тембра, а также врач-терапевт из подмосковного Чехова Юрий Манешин, и опять-таки питерские барды Константин Сиверский и Сергей Суворов.

Невозможно перечислить всех участников. Однако, если в авторской песне главное — смысл, как справедливо считает Михаил, то надо отметить, что смысл был, причем глубокий, как в целом, так и в частностях, то есть в каждой песне. Многие тексты могут даже без музыки читаться как самостоятельные стихи.

Сергей Трохачев

