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Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

Дата публикации: Сегодня, 16:42

С 7 по 11 сентября в Силламяэ состоится V Международный фестиваль любительских театров «ЛЮБИТЕЛИВЫ», организатором которого выступает местный любительский театр «Другое небо», начавший свою деятельность более 70 лет назад — еще в 1946 году.

 

Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

Труппа «Другого неба» во главе с режиссером Владимиром Вайкертом.

 

Названный фестиваль для Города свежих морских ветров стал уже доброй традицией, его ждут силламяэсцы, приезжают на спектакли и жители окрестных мест. В этом году впервые на театральный фестиваль в Силламяэ прибудет коллектив из Израиля — тель-авивский театр «Лестница» с постановкой «Песнь песней» по произведению еврейского писателя и драматурга Шолома Алейхема. Также, как выяснила «Нарвская Газета», в оргкомитет фестиваля поступили заявки от любительских трупп из Германии, Литвы, Латвии, России, будут и театральные коллективы из Эстонии. А еще в рамках фестиваля «ЛЮБИТЕЛИВЫ» Владимиру Вайкерту, художественному руководителю и режиссеру силламяэского театра «Другое небо», вручат премию «Признание 2017» в номинации «За сохранение традиций русского любительского театра, высокую миссию приобщения к русской культуре зрителей зарубежья», которую ему присудил Союз театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ), работающий под председательством Александра Калягина — знаменитого актера и режиссера, народного артиста России.

 

Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

Алла Зорина: Владимир Вайкерт умеет преодолевать препятствия, которых полно в организации любого подобного мероприятия, умеет не только не сдаваться, а идти вперед.

«Работать еще лучше!»

В разговоре с «НГ» Владимир Вайкерт признался, что новость о присуждении этой награды стала для него полной неожиданностью:
- Я просто не умею гнаться за наградами, за выгодой. Почти 65 лет живу, а таких способностей так и не приобрел (улыбается). Я никогда никуда не лезу, а просто работаю, занимаюсь своим делом. Поэтому и приятно, что мою деятельность заметила такая солидная организация. Теперь мне нужно не ударить в грязь лицом, не подвести людей, которые меня отметили... Нужно работать еще лучше!

 

Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

Сцена из спектакля «Портреты» по поэме Гоголя «Мертвые души» театра «Другое небо». В 2011 году на фестивале «ЛЮБИТЕЛИВЫ» постановка была отмечена сразу в трех номинациях: за режиссуру — Владимир Вайкерт, за сценографию — Валерий Кириллов, за исполнение роли Ноздрева — Алексей Беляев.

Достойный!

Премию Владимиру Вайкерту в Силламяэ привезет Алла Зорина — заведующая Кабинетом любительских театров Организационно-творческого отдела Центрального аппарата СТД РФ. Вручение награды «Признание 2017» состоится на сцене силламяэского Центра культуры, где и будет проходить фестиваль «ЛЮБИТЕЛИВЫ». Директором фестиваля тоже является режиссер Вайкерт, и именно эта его деятельность стала определяющей в присвоении названной премии.

Мы встретились с Аллой Валентиновной в Москве, в ее рабочем кабинете — в Союзе театральных деятелей России, побеседовали о том, почему именно наш земляк Владимир Вайкерт в числе трех режиссеров любительских театров (двое других из России: из Москвы и Тольятти, правда, они награждены в иных номинациях) был в этом году отмечен «Признанием». В ходе разговора выяснилось, что за годы существования премии «Признание» ею в номинации «За сохранение традиций русского любительского театра, высокую миссию приобщения к русской культуре зрителей зарубежья» были отмечены также представители Венгрии, Латвии, Литвы.

- Владимир Вайкерт оказался достойным этой награды! — сразу же сказала нам Алла Зорина.

Также рассказала, что премия «Приз­нание» вручается каждый год, а задумана для того, чтобы поднять престиж режиссера любительского театра. Хотя и среди любителей, как заметила Алла Валентиновна, бывают очень мощные театральные коллективы, которые дадут фору профессионалам. И все же режиссеры любительских театров нуждаются в большей поддержке. Но «Признание» Союза театральных деятелей России вручается только таким режиссерам театров-любителей, которые еще и выступают в роли директоров фестивалей, сами проводят собственные театральные фестивали, а не нанимают кого-то для их организации. Которые не боятся взвалить на свои плечи такое беспокойное хозяйство, которым интересно это дело, интересно общаться с коллегами, такими же любителями.

- Считаю, что команда фестиваля «ЛЮБИТЕЛИВЫ» отлично справляется с подготовкой своего мероприятия, которое для небольшого Силламяэ неизменно становится заметным событием. Об этом говорят занятые места в зрительном зале и широкая география участников: бывали на фестивале театральные коллективы из Германии, Нидерландов, даже из Австралии, также труппы из России, Белоруссии, приезжают и театры, работающие в Эстонии. Вообще, думаю, именно благодаря театру «Другое небо» в Силламяэ воспитана публика, которой интересно это искусство, — говорит Алла Валентиновна. — Поэтому и я, и педагоги высших театральных заведений России, которые приезжали на силламяэский фестиваль «ЛЮБИТЕЛИВЫ», когда у нас зашла речь о кандидатах на награждение премией этого года среди директоров фестивалей любительских театров, живущих и работающих за рубежом, единодушно пришли к тому, что теперь это должен быть Владимир Вайкерт.

 

Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

Фрагмент постановки «День WAR-енья» силламяэского театра «Другое небо».

Сила сплочения

Оказывается, Алла Зорина и Владимир Вайкерт знакомы давно.

- Уже лет 15, а то и 17, — вспоминает Алла Валентиновна. — Знакомство наше состоялось на одном из фестивалей, который проходил в России. Тогда Володя и его коллектив испытывали сложности в работе, им казалось, их деятельность в стране не замечают, они даже поделились со мной, что хорошо бы организовать в Эстонии нечто наподобие ассоциации русских театров, а я их от этого отговорила... По-моему, не нужно отделяться от коренного населения, раз уж судьба распорядилась так, что вы живете в той или иной стране.

В Эстонии есть много интересных и классных театров — и русско- и эстоноязычных, существует мощное фестивальное движение — и взрослых, и школьных коллективов. Надо, как мне кажется, не раз­общаться, а объединяться, идти навстречу друг другу. И при знакомстве с Владимиром я пообещала, что Союз театральных деятелей России будет помогать «Другому небу», «вытаскивать» коллектив на различные мероприятия, где бы в том числе можно было познакомиться с труппами из Эстонии.

Я вообще живу по принципу: если можешь, помоги. Как представитель Союза театральных деятелей Российской Федерации, я смогла помочь фестивалю «ЛЮБИТЕЛИВЫ» с приглашением и зарубежных (относительно Эстонии), и российских театров, также приняла участие в формировании фестивального жюри. А вообще-то Владимир часто со мной советуется по разным вопросам, касающимся и проведения фестиваля в Силламяэ, и работы его театра. Я в курсе, как и чем живет их коллектив.

- Алла Валентиновна, вы неоднократно бывали в Силламяэ на фестивале «ЛЮБИТЕЛИВЫ». Какие у вас впечатления от Города свежих морских ветров?

- Силламяэ — город очень симпатичный, наполненный русской культурой и любовью к ней. Мне нравится, что там отремонтировали Центр культуры, причем так, что в нем стало очень приятно принимать международные фестивали. Отрадно, что и у театра «Другое небо» есть свой зал — камерный, намоленный.

Я вижу и прекрасное отношение к фестивалю властей города, их интерес к мероприятию. Нас всех, приезжающих на фестиваль, лично приветствует председатель Силламяэского горсобрания Елена Коршунова. Я знакома и с Ээви Паасмяэ — заммэра (в круг обязанностей г-жи Паасмяэ входит и курирование сферы культурной жизни — ред.).Мы беседовали с ней о том, что силламяэский театральный фестиваль обладает сплачивающей силой, он должен собирать людей всех национальностей, живущих в Эстонии. Ведь каждому человеку необходимо ощущение, что в своей стране он дома, необходимо быть внутри нее, а не чувствовать себя изгоем.

 

Наталья Колобова,
Москва — Ида-Вирумаа

Фото из архива театра «Другое небо»

Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

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