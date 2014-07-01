Режиссер из Силламяэ заслужил «Признание» Союза театральных деятелей России

Дата публикации: Сегодня, 16:42

С 7 по 11 сентября в Силламяэ состоится V Международный фестиваль любительских театров «ЛЮБИТЕЛИВЫ», организатором которого выступает местный любительский театр «Другое небо», начавший свою деятельность более 70 лет назад — еще в 1946 году.

Труппа «Другого неба» во главе с режиссером Владимиром Вайкертом.

Названный фестиваль для Города свежих морских ветров стал уже доброй традицией, его ждут силламяэсцы, приезжают на спектакли и жители окрестных мест. В этом году впервые на театральный фестиваль в Силламяэ прибудет коллектив из Израиля — тель-авивский театр «Лестница» с постановкой «Песнь песней» по произведению еврейского писателя и драматурга Шолома Алейхема. Также, как выяснила «Нарвская Газета», в оргкомитет фестиваля поступили заявки от любительских трупп из Германии, Литвы, Латвии, России, будут и театральные коллективы из Эстонии. А еще в рамках фестиваля «ЛЮБИТЕЛИВЫ» Владимиру Вайкерту, художественному руководителю и режиссеру силламяэского театра «Другое небо», вручат премию «Признание 2017» в номинации «За сохранение традиций русского любительского театра, высокую миссию приобщения к русской культуре зрителей зарубежья», которую ему присудил Союз театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ), работающий под председательством Александра Калягина — знаменитого актера и режиссера, народного артиста России.

Алла Зорина: Владимир Вайкерт умеет преодолевать препятствия, которых полно в организации любого подобного мероприятия, умеет не только не сдаваться, а идти вперед.

«Работать еще лучше!»

В разговоре с «НГ» Владимир Вайкерт признался, что новость о присуждении этой награды стала для него полной неожиданностью:

- Я просто не умею гнаться за наградами, за выгодой. Почти 65 лет живу, а таких способностей так и не приобрел (улыбается). Я никогда никуда не лезу, а просто работаю, занимаюсь своим делом. Поэтому и приятно, что мою деятельность заметила такая солидная организация. Теперь мне нужно не ударить в грязь лицом, не подвести людей, которые меня отметили... Нужно работать еще лучше!

Сцена из спектакля «Портреты» по поэме Гоголя «Мертвые души» театра «Другое небо». В 2011 году на фестивале «ЛЮБИТЕЛИВЫ» постановка была отмечена сразу в трех номинациях: за режиссуру — Владимир Вайкерт, за сценографию — Валерий Кириллов, за исполнение роли Ноздрева — Алексей Беляев.

Достойный!

Премию Владимиру Вайкерту в Силламяэ привезет Алла Зорина — заведующая Кабинетом любительских театров Организационно-творческого отдела Центрального аппарата СТД РФ. Вручение награды «Признание 2017» состоится на сцене силламяэского Центра культуры, где и будет проходить фестиваль «ЛЮБИТЕЛИВЫ». Директором фестиваля тоже является режиссер Вайкерт, и именно эта его деятельность стала определяющей в присвоении названной премии.

Мы встретились с Аллой Валентиновной в Москве, в ее рабочем кабинете — в Союзе театральных деятелей России, побеседовали о том, почему именно наш земляк Владимир Вайкерт в числе трех режиссеров любительских театров (двое других из России: из Москвы и Тольятти, правда, они награждены в иных номинациях) был в этом году отмечен «Признанием». В ходе разговора выяснилось, что за годы существования премии «Признание» ею в номинации «За сохранение традиций русского любительского театра, высокую миссию приобщения к русской культуре зрителей зарубежья» были отмечены также представители Венгрии, Латвии, Литвы.

- Владимир Вайкерт оказался достойным этой награды! — сразу же сказала нам Алла Зорина.

Также рассказала, что премия «Приз­нание» вручается каждый год, а задумана для того, чтобы поднять престиж режиссера любительского театра. Хотя и среди любителей, как заметила Алла Валентиновна, бывают очень мощные театральные коллективы, которые дадут фору профессионалам. И все же режиссеры любительских театров нуждаются в большей поддержке. Но «Признание» Союза театральных деятелей России вручается только таким режиссерам театров-любителей, которые еще и выступают в роли директоров фестивалей, сами проводят собственные театральные фестивали, а не нанимают кого-то для их организации. Которые не боятся взвалить на свои плечи такое беспокойное хозяйство, которым интересно это дело, интересно общаться с коллегами, такими же любителями.

- Считаю, что команда фестиваля «ЛЮБИТЕЛИВЫ» отлично справляется с подготовкой своего мероприятия, которое для небольшого Силламяэ неизменно становится заметным событием. Об этом говорят занятые места в зрительном зале и широкая география участников: бывали на фестивале театральные коллективы из Германии, Нидерландов, даже из Австралии, также труппы из России, Белоруссии, приезжают и театры, работающие в Эстонии. Вообще, думаю, именно благодаря театру «Другое небо» в Силламяэ воспитана публика, которой интересно это искусство, — говорит Алла Валентиновна. — Поэтому и я, и педагоги высших театральных заведений России, которые приезжали на силламяэский фестиваль «ЛЮБИТЕЛИВЫ», когда у нас зашла речь о кандидатах на награждение премией этого года среди директоров фестивалей любительских театров, живущих и работающих за рубежом, единодушно пришли к тому, что теперь это должен быть Владимир Вайкерт.

Фрагмент постановки «День WAR-енья» силламяэского театра «Другое небо».

Сила сплочения

Оказывается, Алла Зорина и Владимир Вайкерт знакомы давно.

- Уже лет 15, а то и 17, — вспоминает Алла Валентиновна. — Знакомство наше состоялось на одном из фестивалей, который проходил в России. Тогда Володя и его коллектив испытывали сложности в работе, им казалось, их деятельность в стране не замечают, они даже поделились со мной, что хорошо бы организовать в Эстонии нечто наподобие ассоциации русских театров, а я их от этого отговорила... По-моему, не нужно отделяться от коренного населения, раз уж судьба распорядилась так, что вы живете в той или иной стране.

В Эстонии есть много интересных и классных театров — и русско- и эстоноязычных, существует мощное фестивальное движение — и взрослых, и школьных коллективов. Надо, как мне кажется, не раз­общаться, а объединяться, идти навстречу друг другу. И при знакомстве с Владимиром я пообещала, что Союз театральных деятелей России будет помогать «Другому небу», «вытаскивать» коллектив на различные мероприятия, где бы в том числе можно было познакомиться с труппами из Эстонии.

Я вообще живу по принципу: если можешь, помоги. Как представитель Союза театральных деятелей Российской Федерации, я смогла помочь фестивалю «ЛЮБИТЕЛИВЫ» с приглашением и зарубежных (относительно Эстонии), и российских театров, также приняла участие в формировании фестивального жюри. А вообще-то Владимир часто со мной советуется по разным вопросам, касающимся и проведения фестиваля в Силламяэ, и работы его театра. Я в курсе, как и чем живет их коллектив.

- Алла Валентиновна, вы неоднократно бывали в Силламяэ на фестивале «ЛЮБИТЕЛИВЫ». Какие у вас впечатления от Города свежих морских ветров?

- Силламяэ — город очень симпатичный, наполненный русской культурой и любовью к ней. Мне нравится, что там отремонтировали Центр культуры, причем так, что в нем стало очень приятно принимать международные фестивали. Отрадно, что и у театра «Другое небо» есть свой зал — камерный, намоленный.

Я вижу и прекрасное отношение к фестивалю властей города, их интерес к мероприятию. Нас всех, приезжающих на фестиваль, лично приветствует председатель Силламяэского горсобрания Елена Коршунова. Я знакома и с Ээви Паасмяэ — заммэра (в круг обязанностей г-жи Паасмяэ входит и курирование сферы культурной жизни — ред.).Мы беседовали с ней о том, что силламяэский театральный фестиваль обладает сплачивающей силой, он должен собирать людей всех национальностей, живущих в Эстонии. Ведь каждому человеку необходимо ощущение, что в своей стране он дома, необходимо быть внутри нее, а не чувствовать себя изгоем.

Наталья Колобова,

Москва — Ида-Вирумаа

Фото из архива театра «Другое небо»