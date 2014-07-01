+Галерея. Молодые звезды балета - в честь знаменитых танцоров прошлого, усть-наровских дачников

Дата публикации: Сегодня, 10:17

В заключительном гала-концерте Дней танца, которые прошли в Нарва-Йыэсуу с 30 июня по 2 июля, выступили молодые солисты балета из ведущих европейских театров. По словам организаторов Дней, это стало возможным благодаря Марии Селецкой, уроженке Нарва-Йыэсуу, а ныне приме Королевского балета Фландрии.

На сцене Дней танца в Светлом парке в Нарва-Йыэсуу солисты Королевского балета Фландрии (Бельгия) Мария Селецкая и Теун ван Роосмалэн. Светлана Зайцева

Блистательный гала-концерт

На Днях танца в Нарва-Йыэсуу в прошлом году Мария Селецкая (на фото) публично пообещала, что в следующий раз она привезет в свой родной город молодых артистов балета из разных стран. И сдержала свое слово. В воскресенье, 2 июля, на сцене, установленной в Светлом парке, блистали солисты Королевского балета Фландрии (Бельгия) Фиона МакГи, Даниель Доменеч, Теун ван Роосмалэн, Мафалда Фиделеш из Финского национального балета, Ксения Селецкая из Национального балета Эстонии и, конечно же, сама Мария Селецкая. В их исполнении многочисленные зрители увидели партии из знаменитых балетов «Дон Кихот», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Баядерка», «Раймонда» и др. Публика рукоплескала.

А после окончания концерта устроители Дней предложили зрителям поучаствовать в импровизированной пресс-конференции и задать молодым исполнителям свои вопросы.

Один из первых вопросов, с которым обратились зрители к молодым зарубежным исполнителям, касался их следующего приезда в Нарва-Йыэсуу: приедут ли они сюда еще раз? Все дружно закивали и поблагодарили за приглашение, добавив, что Эстония, Нарва-Йыэсуу, его сосны и солнце (воскресный вечер выдался на удивление теплым и солнечным), атмосфера, им очень понравились.

Мария Селецкая на правах художественного организатора гала-концерта ответила более обстоятельно:

- Это зависит от того, каково будет финансирование этого проекта. Поверьте, он требует очень больших усилий и затрат, вкладываются в том числе и немалые личные средства. Что касается моих друзей, могу сказать, что они откликнулись на мое предложение приехать в Нарва-Йыэсуу с большой готовностью, зная, что гонораров не будет. Им оплатили только проезд и проживание.

Поинтересовались зрители и тем, как относятся молодые европейские исполнители к русской хореографической школе? Вопросы по этой теме, видимо, были продиктованы тем, что нынешние Дни танца в Нарва-Йыэсуу посвящены не только юбилеям выдающихся мастеров балетного искусства, знаменитых дачников Нарва-Йыэсуу, но и 140-летию создания великого «Лебединого озера» на музыку П. И. Чайковского. По признанию голландца Теуна ван Роосмалэна, «танцевать русскую хореографию очень тяжело. Но как только ты примешь ее в свою душу, становится легко и ты просто наслаждаешься!».

Уже четвертые

Дни танца в Нарва-Йыэсуу 2017 - уже четвертые по счету. И как всегда их программа богата и разно­образна. Традиционно они посвящены юбилейным датам знаменитых балетных танцоров, в разные годы отдыхавших в Нарва-Йыэсуу. В этом году — 100-летию со дня кончины Павла Гердта – премьера Мариинского театра второй половины 19 века, балетмейстера и педагога, воспитавшего, в том числе, Анну Павлову. Эмма Минченок (Брегвадзе), Олег Соколов, Борис Бланков, солисты балета Кировского (Мариинского) театра, в этом году также празднуют юбилеи. Они составляли славу и гордость советского балета.

Справка:

Организаторами Дней танца в Нарва-Йыэсуу традиционно являются всего 4 человека: руководитель танцевального коллектива «Куллеркупп» Ирина Селецкая, краевед и искусствовед Ирина Иванченко, директор краеведческого музея Нарва-Йыэсуу Любовь Никкарь, активная жительница этого курортного города Тийу Тоом. Проведение Дней танца в Нарва-Йыэсуу стало возможным благодаря поддержке городской управы Нарва-Йыэсуу, Министерства культуры и регионального фонда Местной инициативы. Спонсорами мероприятия также выступили СПА-отель «Мересуу», СПА-отель и санаторий «Нарва-Йыэсуу», Силламяэский порт, АО Nakro, типография SATA, ЦУ Narva Linna Arendus, семья Кругловых и семья Красновых.

Светлана Зайцева





