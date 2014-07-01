Лето от «Вестервалли»

КультураЛето от «Вестервалли»
День 30 июня, когда открылась выставка «Лето» объединения нарвских художников, выдался дождливым и ветреным. Тем сильнее оказалось впечатление от тридцати новых замечательных работ, дарующих нам ощущение тепла и покоя.
Выставки объединения «Вестервалли», организованного в 1999 году, проводятся ежегодно и не только в Нарве. В его послужном списке - Таллинн, Пайде, Тарту, Пуртсе, Тюри, Вильянди, а также Клайпеда, Санкт-Петербург и Петрозаводск.
Елена Кузнецова, председатель объединения, отметила, что на этой небольшой выставке представлены практически все разнообразные техники — масло, акрил, акварель, гуашь, тушь, коллаж, текстиль, фотография — и направления, в которых работают художники. В нынешней выставке из 27 членов объединения приняли участие 20 мастеров. Причем подавляющее большинство из них одновременно являются также и преподавателями. Таким образом, выставочные работы представляют собой в некотором роде отчет за учебный год.
Озорной «Покемон» Кузи Зверева невольно приковывает взгляд: художник добился фактической рельефности симпатичного человечка за счет нанесения очень толстых слоев краски.
Первое впечатление от собрания картин — приятная атмосфера некоей умиротворенности и спокойствия. Не случайно «Спокойствие» — название картины Е. Кузнецовой. И вообще названия работ предельно точны и отчетливо указывают на преимущественную тематику выставки. Это «Восход солнца» Геннадия Курленкова, «Над утесом» и «Калина красная» Анатолия Романова, «Ветка сирени», «Букет» и «Натюрморт» Тамары Барбариной, еще один «Букет» Владимира Смирнова, «Дождливое утро» Ольги Логиновой, две картины под названием «Белая ночь» Ольги Тюриной, «Близ Сазополя», «Чайки» и «Море в полдень» Шамиля Алиева и другие.
Борис Уваров, чья персональная выставка состоялась в прошлом году в Таллинне и Нарве, представил «Красный лес» и «Нарвский променад» — большое полотно, исполненное в сочных красных тонах и, конечно же, передающее не действительность, но впечатление художника.
Работа «Берегите море» Натальи Капаевой исполнена в авторской технике с использованием ткани, вследствие чего создается вполне конкретная и даже осязаемая трехмерность. Текстиль задействован и в работе Веры Ланцовой «Весна», где имеется даже таинственная накладная маска.
На картине Ирины Сопиной «Лук и вишня» изображены именно названные, в обыденном сознании несовместимые продукты: не содержится ли здесь рефлексия по поводу единства противоположностей?
Интересные работы представили фотохудожники — Ирина Кивимяэ, Валерий Болтушин и Игорь Вишняков.
Принято считать, что художник творит в одиночестве. То, что это не совсем и не всегда так, доказали участники выставки. На полу был расстелен холст и выставлены краски, чтобы каждый имел возможность привнести что-либо свое в общую картину. Иными словами, состоялся коллективный и поучительный мастер-класс. Что из этого получилось — судить посетителям.
Эти работы, безусловно, надо видеть. Пожелание всем участникам: беречь и развивать свое уникальное достояние — творческое объединение «Вестервалли». Пожелание каждому участнику: как можно больше персональных выставок на более широком географическом пространстве.
Сергей Трохачев
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