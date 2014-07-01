Ведущие аквалеристы Эстонии выставили в Нарве лучшие работы

КультураВедущие аквалеристы Эстонии выставили в Нарве лучшие работы
Во вторник, 20 июня, в Художественной галерее Нарвского музея открылась выставка Объединения акварелистов Эстонии «AKVARELL 2017». Эту выставку без преувеличения можно назвать энциклопедией акварели.
Елизавета Строганова (в центре): общение через искусство — хорошая возможность культурного взаимообогащения. Николай Андреев
Акварель «по-мокрому», на холсте и на левкасе, акварель с графикой и смешанная техника с акрилом, коллаж и классическое реалистическое письмо, акварель с солью и с дождем... Такое разнообразие различных изобразительных техник и способов изображения в одном зале!
Для Объединения акварелистов Эстонии весьма интересен опыт встречи с нарвской публикой, привыкшей к активной художественной жизни. Выставка предполагает своеобразный диалог различных художественных школ акварели, в которых проявляется спе- цифика культурных традиций разных национальностей, характер людей смежных культур, а также поиски общих точек зрения и творческих подходов к решению изобразительных задач. Простота союза акварели и воды - иллюзорна, а их взаимная игра рождает удивительный результат, заслуживающий внимания даже самого искушенного зрителя.
Несмотря на название выставки, представленные на ней акварели относятся к разным годам творчества их авторов. Экспозиция носит отчетный характер и ставит своей целью показать лучшие достижения Объединения акварелистов. На открытие выставки приехало 6 из 33-х художников, чьи работы выставлены в большом зале Художественной галереи. С некоторыми из них нам удалось поговорить.
Кярт Карьятсе закончила отделение Модного дизайна Евроакадемии, сейчас работает с акварелью, пастелью, занимается бодиартом. В своих работах Кярт использует только натуральные красители, то есть экологические краски. Художница-медиум утверждает, что её работы обладают сильной целительной силой, и если человек ослаблен или находится в состоянии уныния, может подпитаться положительной энергией у этих картин.
Takinada (Ирина Шабарова), родом из Нарвы, закончила Эстонскую Художественную академию, отделение художника по текстилю, дизайна одежды и отделение свободных искусств (графика). Работает в декоративно-прикладном искусстве, с акварелью и в смешанных техниках. Женский образ — основной мотив в произведениях Ирины. Её завораживают лица, руки, их движение, диалог с окружающей средой и с животными. Художница создает не картины, а живописные истории, которые зрителю интересно считывать, угадывать и самостоятельно продолжать в своих интерпретациях.
Рейн Мягар - один из организаторов этой выставки, учился в Тартуском художественном училище, в Таллиннской Эстонском Государственном художественном институте в 1966 -1968 годах и в Германии в 1968-1971 гг. в Лейпцигской Академии Художеств. Более 20 лет Рейн проработал художественным редактором в таллиннских книжных издательствах, занимался плакатным дизайном. 20 лет назад стал серьезно заниматься акварелью. Сначала художника захватили морские пейзажи, теперь Рейн Мягар работает преимущественно в портретном жанре. Произведения мастера выполнены в реалистическом ключе и подкупают своим искренним интересом к натуре и профессионализмом в акварельной технике.
Елизавета Строганова, член правления объединения художников Vesiroosi Galerii, одна из организаторов этой выставки. Елизавета вспоминает, что идея организации выставки появилась два года назад, когда приезжали эстонские художники на персональную выставку акварелиста Алекса Касе в Нарвский колледж.
Основной идеей Елизаветы Строгановой было собрать под одной крышей и русских, и эстонских авторов, чтобы люди лучше узнали друг друга. И пусть звучит разная речь, но изобразительный язык - един, и у искусства нет границ.
В этой выставке участвуют не только члены объединения, но и приглашенные молодые акварелисты, которые, надеемся, составят в будущем основное ядро Объединения акварелистов Эстонии.
Объединение акварелистов Эстонии уже выставляло на суд нарвского зрителя свои работы в Художественой галерее, правда, было это в далеком 1999 году.
Выставка «AKVARELL 2017» продлится до 13 августа.
Елена Ховарт, искусствовед
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