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Культура
Авторское кино - теперь в Нарве

Дата публикации: Вчера, 10:59

10 июня в Нарвской Арт-резиденции, которая находится на ул. Йоала, 18,  состоялось награждение победителей конкурса короткометражных документальных фильмов. Первое место занял фильм Дмитрия Федоткина «Цель» (Нарва), второе досталось Ирине Базаровой и ее фильму «Художник» (Кохтла-Ярве), на третьем месте оказался Антон Кириллов, который представил фильм «Мой любимый город»(Силламяэ).

 

Авторское кино - теперь в Нарве

Меэлис Муху и Кристина Норман в процессе творческой работы. Ирина Базарова

 

Показом фильмов-победителей, награждением их авторов, поздравлениями, цветами и аплодисментами был завершен проект, который силами Эстонской академии художеств и при поддержке Британского совета был успешно реализован в Ида-Вирумаа.

Авторами и руководителями проекта стали Кристина Норман и Меэлис Муху — двое известных эстонских режиссеров-документалистов. Суть проекта заключалась в том, чтобы, во-первых, популяризировать культуру документального кино в Ида-Вирумаа, а, во-вторых, вдохновить жителей нашего региона на создание короткометражного фильма о своем крае или об интересном человеке, живущем здесь, так, чтобы в итоге снятый фильм представлял собой взгляд на Ида-Вирумаа изнутри, то есть, глазами его жителей.

Объявленный Нарвской Арт-резиденцией конкурс предполагал, что фильмы могут сниматься всеми, независимо от возраста или образования. Главное, чтобы в фильме четко прослеживалась личная точка зрения автора и его отношение к окружающей действительности, чтобы фильм соответствовал заявленной теме «Здесь и сейчас». Также был предъявлен ряд технических условий, касавшихся длины фильма (не более 8 минут с титрами),  использования музыки и соблюдения авторских прав там, где это необходимо.

Для участников конкурса в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве были организованы мастер-классы, где конкурсантов познакомили с общими основами документального кино, с тем,  как правильно выбрать тематику, а последний мастер-класс был посвящен одному из самых важных этапов в создании фильма — монтажу отснятого материала. Так что участники, вооруженные теоретическими знаниями, немедленно бросились применять их на практике. А немедленно  потому, что сроки поджимали — фильм надо было представить к 5 июня. Для  пожелавших вступить в соревнование были проведены сеансы документальных фильмов, чтобы, как сказали Кристина и Меэлис, «показать, какие возможности имеются в документалистике».

Кстати, выступая в арт-резиденции 10 июня, Кристина и Меэлис выразили желание продолжить творческое взаимодействие с Ида- Вирумаа и сообщили, что уже в сентябре в Нарвской центральной библиотеке откроется кино-клуб, куда приглашаются все, кому интересно смотреть авторские фильмы и принимать участие в их обсуждении.

Председатель жюри, Юлия Томберг, отметила, что фильмы-победители вполне соответствуют основному критерию: «авторское кино должно ориентироваться на выражение своего видения ситуации».

А теперь несколько слов о фильме, занявшем первое место. Фильм «Цель» был создан нарвитянином Дмитрием Федоткиным, уже не раз зарекомендовавшим себя в качестве автора документальных короткометражных фильмов. Фильм посвящен братьям Валентину и Дмитрию Красиковым, которые учатся в Нарвской Православной гуманитарной школе и активно занимаются фехтованием на шпагах. Сейчас они перешли в восьмой класс. Валентин и Дмитрий — паралимпийские спортсмены, одержавшие уже немало побед. А недавно на Кубке мира по паралимпийскому фехтованию в Нидерландах Валентин завоевал бронзовую медаль, а Дмитрий вышел на восьмое место, что тоже является значительным достижением, если учесть, что в соревнованиях принимало участие 300 фехтовальщиков. В фильме эпизоды, где ребята тренируются или фехтуют, сидя в колясках, сменяются кадрами, где их тренер — Александр Ларюшин — рассказывает, в частности, о том, как непрост путь к победе. Сами герои фильма присутствовали на церемонии награждения и охотно отвечали на многочисленные вопросы зрителей. Сейчас братья Красиковы готовятся к очень серьезным соревнованиям — чемпионату мира по фехтованию на колясках, который состоится в июле 2017 в Варшаве.

 

Ксения Трохачева

Авторское кино - теперь в Нарве





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