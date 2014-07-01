Граффити как образец искусства

Дата публикации: Сегодня, 11:09

Начиная с этой недели, в Нарве пройдёт фестиваль уличного искусства. Искусство граффити на самом деле - это не неприличные надписи на стенах домов, а способ украшения городской среды, достаточно экспериментальная для нашего города тема.

Арка в здании горсобрания Нарвы: среди надписей на стенах - образец высокохудожественного граффити, сделанный в стиле Бэнкси, известнейшего художника стрит-арта. Фото: Stena.ee

С 14 по 22 июня в Таллинне осуществляется межкультурный проект Mextonia, направленный на создание связей между Мексикой и Эстонией, развитие молодых художников, а также продвижение манифеста TransGraffiti. Проект позволяет приглашать творческих людей, заряженных идеей граффити и уличного искусства, и сознательно содействовать эволюции культуры мира. В рамках этого мероприятия, приуроченного также к 100-летию Эстонской республики, 100 приглашённых мексиканских художников выполнят по всей Эстонии (в основном, конечно, в столице) художественные настенные рисунки. В Нарве один из них в течение целой недели будет разрисовывать стену здания по адресу Креенхольми, 25.

Одновременно в рамках фестиваля уличного искусства Stencibility пройдёт и проект «Моя первая стена». Это конкурс идей для школьников и молодёжи, увлечённых идеей уличного граффити. Затем состоится выставка, посвящённая этой же теме. Всё это призвано показать, что уличное искусство может быть интересным, креативным и иметь более содержательное воплощение, чем то, к чему мы привыкли. «Качественное уличное искусство – это новинка для нас», - полагает главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.

Софья Боборенко