Эстонские писатели - на расстоянии вытянутой руки

Дата публикации: Сегодня, 11:49

Исторически сложилось, что город Нарва находится на значительном географическом удалении от центров культуры Эстонии – Таллинна, Тарту и в другом информационно-языковом пространстве. Кроме того, у значительной части нарвитян нет финансовой возможности активно участвовать в культурной жизни Республики: посещать театры, музеи, приобретать новую литературу и т.п.

Встречи с писателями вызывают интерес не только у специалистов (на фото - директор библиотеки Марица Орт), но и у любителей литературы.

Нарвская центральная библиотека считает своей миссией по возможности восполнять информационный вакуум, организовывая, в частности, творческие встречи с писателями Эстонии.

Завершившийся недавно проект “Эстонские писатели - в Нарву!” был направлен на достаточно широкую аудиторию: жители города – любители литературы, преподаватели литературы школ и гимназий города, студенты Нарвского колледжа Тартуского университета, библиотекари Нарвской центральной библиотеки, ее филиалов, школьных библиотек города, а также учащиеся школ и гимназий Нарвы.

В ходе реализации проекта Нарвская центральная библиотека провела цикл творческих встреч с эстонскими писателями, чьи произведения были написаны и переведены в последние годы (2013 – 2016 гг.) на русский язык, а также с эстонскими писателями, чьи книги были написаны на русском языке. Встречи проводились на русском языке с этом и в прошлом годах.

Гостями Нарвской центральной библиотеки стали Армин Кыомяги, Юри Куускемаа, Тоомас Винт и Рейн Вейдеманн.

Состоялась встреча с еще одной эстонской писательницей, детской – Айно Первик. Воспитанники детских садов Нарвы заочно познакомились с ее книгой «Как работать президентом».

В результате состоялось знакомство русскоязычного читателя, жителя Нарвы, с новинками эстонской литературы, дети получили возможность познакомиться с новинками эстонской детской литературы и даже пообщаться с их автором.

Без сомнения, встречи были очень интересными и полезными для всех, кто посетил эти мероприятия, и Нарвская центральная библиотека намерена и впредь реализовывать подобные проекты.

Будем благодарны нашим горожанам, которые сообщат, кого из эстонских писателей они хотели бы увидеть в библиотеке. Ваших предложений ждем по адресу Anna.Kuuli@narvalib.ee.

До встречи в библиотеке!

Анна Куули,

Нарвская центральная библиотека