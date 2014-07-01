Творчество, пронизанное солнцем

Дата публикации: Сегодня, 11:34

Двери Александровского собора открыты не только прихожанам - на шестом, последнем, этаже башни, где находится смотровая площадка, решено было создать живописную экспозицию. Первой после длительного перерыва здесь открылась выставка наполненных солнцем картин Натальи Громовой.

Наталья на открытии выставки с пастором Олегом.

Пастор Олег Севастьянов, один из авторов идеи открытия выставки, пояснил, что церковь является не только местом богослужений, но и источником просвещения и культуры. А сам Александровский собор пастор сравнил с островком свободы. В том числе и творческой.

Высокая честь открыть своими работами экспозицию Александровского собора 2 июня была предоставлена Наталье Громовой, которую многие знают как активную участницу группы Narva Bright Actions. Например, Наталья проявила свой художественный талант, расписывая золотым кружевным узором из солнца, птиц и цветов скворечники и кормушки для птиц, которые были изготовлены участниками группы и подарены детским садам. Кроме того, Наталья известна как автор эскиза, положенного в основу настольной игры «Наша Нарва». Из 33 работ, представленных на конкурс, который был объявлен в 2016 г. Нарвской центральной библиотекой, ее эскиз вошел в пятерку победителей и именно он получил признание жюри, а после выхода в свет самой игры — и нарвитян.

Солнце как символ радости, жизненных сил, любви и доверия к окружающему миру, пронизывает все ее творчество. Недаром сама Наталья назвала выставку своих картин строчкой из стихотворения поэта серебряного века Игоря Северянина — «Живите солнцем».

Ее картины — жизнерадостные и одновременно мудрые — выполнены безукоризненно и мастерски. Однако сама Наталья себя профессиональным художником не называет. «Я специалист по информационным технологиям, а живопись — это мое хобби», — говорит она.

Первую картину Наталья нарисовала в раннем детстве. На вопрос, что именно она изобразила на том рисунке, Наталья ответила: «Я его очень хорошо помню. Там была дорога, идущая вдаль, и перспектива». Этот ответ многое объясняет. Обычно дети предпочитают изображать конкретных людей или предметы: маму, папу, себя, дерево, дом. Однако Наталья уже в детстве стремилась запечатлеть в рисунке именно состояние своей души, преодолевающей в поисках красоты пределы трехмерного мира.

И сейчас Наталья не ставит целью точное воспроизведение действительности. Наталья не скована рамками заранее придуманной концепции: многие из ее картин не имеют названий. Она творит, фантазируя и сочиняя сюжет в процессе работы. Ее картины — вдохновенные импровизации. Так часто поступают поэты, называя стихи по первой строчке.

Среди представленных на выставке работ превалируют картины, посвященные Нарве. Это городские пейзажи, ландшафты, нарвские виды. Обращают на себя внимание работы, изображающие ангела с тонко прописанным лицом, иногда с опущенными глазами. Ангел своими огромными, нежными и воздушными крыльями обнимает наш город. «Это — ангел-хранитель Нарвы», — поясняет Наталья.

Оказывается, эти работы были написаны специально для экспозиции в колокольне. В их основу положена нарвская легенда о деве, влюбленной в бедного юношу. Жестокий отец решил выдать деву замуж за состоятельного принца против ее воли. Тогда дева, не выдержав душевной муки, бросилась с корабля в бурную реку. И по сей день ее душа, кружась над Нарвой, хранит наш город от бед и потрясений.

Ксения Трохачева