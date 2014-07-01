В Нарвском колледже открывается выстввка акварели

Дата публикации: Вчера, 22:43

В нашем городе впервые выставляет свои работы удивительный петербургский художник Юрий Шевчик. Много лет он успешно работает в технике акварели, а также масла и пастели. АСПЕКТ – так называется выставка, которую организовало известное в Нарве культурное общество «Vesiroosi galerii». Познакомиться с творчеством художника можно будет 3 июня в 14.00 в Нарвском колледже.

Из серии «Маленькие истории». Ксения. Лабиринты Крита. Бум., акв. 99х70. 2004

Юрий Шевчик - участник выставок в России и за рубежом, в том числе в Русском музее СПб, Национальном музее акварели Мексики, в крупнейших выставочных залах СПб. Участник многочисленных персональных выставок в России и за границей (США, Мексика, Беларусь). Работы находятся в музеях и частных коллекциях в России и за границей (Мексика, Китай, Россия, Беларусь). Юрий Шевчик - руководитель творческой мастерской «Студия Арт-SHEF», доцент Санкт- Петербургского Университета технологии и дизайна. Он автор и куратор международного выставочного проекта «АРТ-МОСТ-АКВАРЕЛЬ», в рамках которого в выставочных центрах Санкт-Петербурга проходят международные Биеннале Акварели. Председатель жюри Международного конкурса акварели «АРТ-МОСТ-АКВАРЕЛЬ».

Между месяцем и нами кто-то ходит по земле. Бум., акв. 60х80.2001

В мире Юрия Шевчика нет иных предпочтений, кроме предпочтений художественного замысла. Художник пишет картину, в котором каждая деталь таит глубокий смысл. АСПЕКТ – это не только серия работ, посвященных Серебряному веку русской культуры. АСПЕКТ – это и концепция выставки в целом. Зритель может видеть многообразие стилистических приемов, использование реминисценций и культурных кодов, и вместе с тем, может воспринять единый слаженный в многообразии мир художника – Юрия Шевчика.

Михаил Румянцев