"Герасимовки" - документальной портрет города и его жителей

Дата публикации: Сегодня, 15:55

Фильм будет показан в художественной резидентуре EKA в Нарве, по адресу Йоала 18

В пятницу, 2 июня в 17:00 пройдет премьерный показ документального фильма "Герасимовки".

Фильм рассказывает историю пограничного города и жизни пожилых женщин. Каждый день, когда церковные колокола пробивают 3 часа, женщины встречаются в парке Герасимова. Комментируя настоящее и вспоминая прошлое вместе, время пролетает веселее. Жизнь города тем временем идет своим чередом. Герасимовки - это короткометражный фильм, портретирующий город и его жителей.

Фильм будет показан в художественной резидентуре EKA в Нарве, по адресу Йоала 18 (напротив главной проходной Кренгольма). Фильм на русском языке с эстонскими субтитрами. Продолжительность 28 минут. Бесплатно.

В это же время, можно посетить фотовыставку Piirilkõnnid.

Natalja Volzina

Narva Kunstiresidentuur