«Славянский венок 2017» свяжет нас с далеким 37-м

Дата публикации: Сегодня, 16:18

В выходные, 20 и 21 мая, нарвитян и гостей города приглашают принять участие в фестивале «Славянский венок 2017», посвящённом 80-летию Первого всеэстонского русского певческого праздника.

Вячеслав Коновалов и Марина Косолапова демонстрируют афишу предстоящего праздника.

Члены городской комиссии по подготовке празднования вице-мэр по культуре Вячеслав Коновалов и директор Нарвской Хоровой школы Марина Косолапова пригласили всех желающих принять участие в нарвском празднике, который станет открытием юбилейного XV фестиваля «Славянский венок», проходящего в Таллинне с 28 мая. Праздник организован общими усилиями общественности, музыкальными учреждениями и Отделом культуры Нарвской городской управы. Особо г-н Коновалов выделил в этой связи Общество славянских культур «Святогор», являющееся одним из организаторов и вдохновителей мероприятия.

В начале 20-го века на территории Эстонии действовала сеть русских просветительских обществ, которые именно в Нарве, в июле 1937 года, провели по аналогии с эстонскими певческими праздниками первый общегосударственный слёт русских хоров и оркестров, посвящённый ещё и 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина. Тогда в мероприятии приняло участие 2,5 тысячи человек, а зрителями стали порядка 11-13 тысяч человек. На такой интерес в современных условиях организаторы не рассчитывают, но эмоциональный заряд от песен и танцев и отличное настроение – обещают.

Шествие и большой концерт

Программа мероприятия рассчитана на 2 дня. 20 мая, в субботу, в 12 часов в камерном зале «Женевы» пройдёт концерт Детского симфонического концерта Нарвской музыкальной школы. В этот же день организаторы намерены открыть в фойе «Женевы» памятную табличку, посвящённую празднованию 80-летия. Перед началом концерта будут объявлены победители детской викторины, посвящённой празднику.

Мероприятие продолжится на следующий день, в воскресенье. 21 мая в 14 часов от стен Воскресенского собора по центральным улицам города пройдёт праздничное шествие, его возглавит приглашённый из Кохтла-Ярве оркестр. Участие горожан в шествии приветствуется. Оно приведёт участников фестиваля к месту проведения большого праздничного концерта, который состоится в концертном зале КЦ «Женева».

В 15 часов начнётся собственно праздничная программа, в ней примут участие многочисленные коллективы: 6 детских и 13 взрослых хоров из Ида-Вирумаа и приглашённые гости из России. В отличие от первого праздника, который украсили струнные оркестры, сейчас публику порадуют танцевальные коллективы, их будет 2.

Всего ожидается участие 570 человек, из них 240 - дети. Зрителей ожидают выступления сводных хоров - как детских, так и взрослых. Позже, во время антракта, на площади перед «Женевой» местные национально-культурные общества проведут развлекательную программу. Затем концерт продолжится выступлением государственного ансамбля русских народных инструментов «Метелица» из Санкт-Петербурга.

Через неделю, 28 мая, нарвский культурный десант в составе 300 человек отправится в Таллинн на Международный праздник песни и танца «Славянский венок», где покажет те же концертные номера, что можно будет увидеть в Нарве в предстоящие выходные.

Все мероприятия для зрителей бесплатны, поскольку программа фестиваля поддержана Министерством культуры, фондом Kultuurkapital, Фондом азартных игр, целевым учреждением MISA и Нарвской городской управой.

Софья Боборенко





