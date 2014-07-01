Культура / История«Цветы в огне войны»: история простых людей
В Нарвской центральной библиотеке состоялась презентация новой книги нарвитянина, любителя литературы Виктора Булкина «Цветы в огне войны», которую он посвятил своим родителям.
Виктор Булкин: военные воспоминания отца и матери, а также дедушки, бабушки и односельчан легли в основу моей новой книги. Елена Крайнева
История получилась почти документальной: именно военные воспоминания его отца и матери, а также дедушки, бабушки и других жителей его родного села на Брянщине, легли в ее основу.
На презентации Виктор рассказал читателям, что его родные и односельчане не очень-то любили вспоминать о войне, но иногда долгими зимними вечерами, когда речь заходила о том или другом событии – бомбежке родной деревни, расстреле сельского батюшки, партизанском отряде, беседы затягивались надолго, а он, мальчишка, внимательно слушал и запоминал.
Затем уже сам Виктор стал пересказывать эти истории двум своим подросшим сыновьям. А пять лет назад его младший сын, Антон, который в то время учился на историческом факультете, заставил Виктора взяться за перо: ведь серьезные ученые редко пишут о войне через призму восприятия простых людей.
«Много книг написано о боях, солдатах, их бессмертных подвигах. Но что было с простыми людьми? Как они прошли через этот ад, как выстояли? Эта повесть не только о фронте, солдатах, но и о другой стороне войны, о том, кого эти солдаты защищали, кем вдохновлялись, дорожили, к кому стремились вернуться, чьи молитвы их берегли», - говорится в предисловии к повести Булкина.
Это уже вторая его книга о войне: первая, «Дикий взгляд волчицы», посвящена истории печально известной всей Брянщине Тоньки-пулеметчицы, предательницы, которая за годы войны расстреляла более 1500 человек.
Об этой истории автору впервые также рассказал близкий человек – его отец Николай, которому в годы войны довелось побывать и в плену, и в ополчении, и в регулярных войсках и трижды пережить встречи с Тонькой-пулеметчицей. Мать автора Татьяна всю войну прожила в тылу, но и на ее долю выпало немало испытаний: фашистская оккупация и жестокая бомбежка родного села, после чего его выжившим жителям пришлось провести зиму в землянках.
Всячески поддерживала автора и помогала разыскивать необходимую документальную литературу о том времени его супруга Людмила, сотрудник Нарвской центральной библиотеки. «Эта книга – настоящий семейный труд, который мы теперь выносим на ваш суд», - сказал Виктор читателям.
На встречу с автором книги пришло немало людей почтенного возраста, но оказалось, что лишь одна совершенно седая дама была непосредственной свидетельницей событий того времени.
«В вашей книге описано, как девочка Таня бежала от бомбежки – вот также бежала и я когда-то… Мне было тогда всего девять лет. Бежала и кричала – казалось, что каждый снаряд летит прямо в меня», - вспомнила она.
«Мне кажется, что записать воспоминания своих близких о войне стоит каждому из нас – пока не поздно. Вот я, например, очень жалею, что мало расспрашивал отца о войне, пока тот был жив. Думал, что еще успею, а теперь спросить не у кого. Ведь это очень важно – помнить о той войне, чтобы не было новых», - поделился своими мыслями другой читатель.
Виктор Булкин рассказал, что очень благодарен своим друзьям и хорошим знакомым, оказавшим финансовую помощь, без которой издание книги было бы невозможно. Книгу можно приобрести на сайте Amazon в бумажном варианте, или же в электронном виде прочесть бесплатно в Интернете.
Елена Крайнева
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