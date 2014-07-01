Игорь Лесков на «Ты – супер!» исполнил хит Тыниса Мяги дважды

Культура / ЛюдиИгорь Лесков на «Ты – супер!» исполнил хит Тыниса Мяги дважды
В прошлую субботу на российском канале НТВ состоялся второй тур международного детского вокального конкурса «Ты - супер!», на котором Эстонию представил воспитанник Кохтла-Ныммеского детдома Игорь Лесков с песней «Детектив».
Новость изнутри
Проект «Ты - супер!» стартовал на НТВ в начале года, его цель – поддержка одаренных ребят в возрасте от 7 до 18 лет, оставшихся без родительской поддержки: благодаря конкурсу они получили шанс выступить на большой сцене и продемонстрировать свои вокальные способности.
Кастинги провело международное информационное агентство Sputnik, и в общей сложности в конкурсе приняли участие 92 юных вокалиста: воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины. Восемнадцатилетний Игорь Лесков стал единственным вокалистом из Эстонии.
Кто есть кто?
В интервью «ВП» молодой человек, который учится в профессиональной школе и нынешним летом получит специальность отделочника, рассказал, что его путь к сцене не был легким. В детдоме Игорь живет с десяти лет, петь начал с двенадцати, и тогда же впервые попробовал записать песни в собственном исполнении на магнитофон. Но другие воспитанники стали подшучивать над ним, и застенчивый мальчишка надолго замкнулся.
О том, что Игорь продолжает петь, долгое время знали только сосны в Кохтла-Ныммеском лесу: у парня было там любимое место, где он соорудил качели. «Я там раскачивался и пел, и постепенно распелся», - вспоминает он. Песни в основном были грустными, такими как знаменитая «Je suis malade» Лары Фабиан. Игорь и сам пробует писать стихи и песни, но выносить их на суд публики пока не решается.
Полгода назад директор и соцработник детдома убедили талантливого юношу начать брать уроки профессионального вокала у преподавателя Кохтла-Ярвеского Дома творчества. На сцене Дома творчества Игорь впервые в жизни и выступил, исполнив песню «Город детства», которая однажды очень понравилась ему в исполнении Стаса Пьехи.
На первый тур «Ты – супер!», который состоялся в феврале, Игорь отправился в Москву вместе с директором Кохтла-Ныммеского детдома Рихо Кангуром. Правила таковы, что участник проходит в следующий тур, если трое из четырех членов жюри нажмут на зеленые кнопки, но в первом туре за нашего эстонского конкурсанта, который сдержанно, но удивительно проникновенно исполнил кавер на песню Димы Билана «Часы», проголосовали все четверо: певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Они оценили потенциал начинающего вокалиста.
«Сразу видно, что голос большой», - отметила Маргарита Суханкина, а Виктор Дробыш добавил, что начинающие вокалисты обычно слишком нервничают, когда берут высокие ноты, начинают кричать, и это портит выступление, но Игорь с задачей справился. «У тебя были комфортные, кругленькие, хорошие высокие ноты». Ведущий, известный тележурналист Вадим Такменев отметил, что Игорь – настоящий патриот своей страны: на сцену он вышел в сине-бело-черном шарфике с надписью EESTI.
Для второго тура наш эстонский вокалист выбрал песню «Детектив», больше известную как «Спасите разбитое сердце мое» ( музыка Шаинского, стихи Танича), которая в исполнении Тыниса Мяги в 1980-е мгновенно стала всесоюзным шлягером, но, к сожалению, Игорю удачи не принесла: из четырех членов жюри только двое нажали зеленые кнопки.
«Песня хорошая, она вернула нас в 80-е годы... Непростая мелодия на самом деле, и не так легко ее спеть, но этакий «Тынис Мяги» здесь появился – поэтому я нажал на кнопку», - пояснил Виктор Дробыш. «У тебя реально хороший тембр», - поддержал парня и Стас Пьеха.
Елке и Маргарите Суханкиной второе выступление Игоря во втором туре показалось недостаточно убедительным. «Но это не означает, что ты должен заканчивать с музыкой, ни в коем случае. Я уверена, все сложится», - дала совет Елка.
После чего жюри в полном составе вышло на сцену, и во второй раз песню вместе с эстонским вокалистом исполнили и судьи, и весь зрительный зал.
По мнению Игоря, само по себе участие в шоу – большая удача. В подготовительный период с конкурсантами занимались профессиональные преподаватели вокала и хореографии, учившие правильно держаться на сцене и доносить свои эмоции до зрителей.
Также ему удалось пообщаться с членами жюри не только на сцене, но и за кулисами и получить от них и советы, и поддержку. «Я теперь понимаю, что мне еще очень многому предстоит учиться», - говорит он.
3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:
- Кто твои любимые певцы?
- Я обожаю Фабиан, на ее песнях и распелся. А еще нравятся песни Николая Носкова, Сосо Павлиашвили, Александра Серова.
- После участия в конкурсе почувствовал ли ты себя увереннее, как певец?
- Сразу после выступления в первом туре – да, но на короткое время. Сейчас снова сомневаюсь, достоин ли я сцены.
- Есть большая мечта, связанная с музыкальной карьерой?
- Мечтаю со временем попасть на сцену конкурса «Eesti Laul». Но об этом пока рано говорить.
Вера Малькова
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