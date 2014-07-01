Фестиваль им. Мравинского стартует в Нарве

Дата публикации: Вчера, 21:01

17 мая в культурном центре «Женева» концертом Нарвского симфонического оркестра откроется XXIII Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского. Ведущее культурное событие года – 90-летний юбилей Мстислава Ростроповича – задало акцент первой программы. В этот день фестиваль им. Мравинского принимает у себя в гостях молодого белорусского виолончелиста, лауреата многочисленных международных конкурсов и участника престижных фестивалей, стипендиата Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи Михаила Радунского. В его исполнении прозвучит пьеса Макса Бруха «Kol Nidrei» и Вариации на тему рококо П. Чайковского. В программе также Вариации Йоганнеса Брамса для симфонического оркестра на тему Йозефа Гайдна.

25 мая в Нарвском замке фестиваль продолжится концертом камерной музыки с участием профессора Санкт-Петербургской консерватории, хорошо известной и любимой нарвскими слушателями пианистки Нины Серегиной и учеников ее класса, лауреатов международных конкурсов Вероники Салиховой и Ильи Федосеева. Эта фестивальная программа целиком посвящена творчеству русских композиторов. Кроме фортепианных сочинений С. Рахманинова, М. Балакирева, Ф. Блуменфельда, в концерте прозвучит Патетическое трио М. Глинки в исполнении лауреата Немецкого благотворительного фонда Гартов трио в составе Анны Комаровой (флейта), Владимира Орлова (виолончель) и Вероники Салиховой.

Заключительная, третья программа XXIII Международного фестиваля им. Е. Мравинского будет представлена слушателям 19 июня в Нарвском замке. В сопровождении фестивального оркестра под управлением Анатолия Щура выступит концертмейстер Заслуженного коллектива России, симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Лев Клычков. Прозвучит знаменитый цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди «Времена года».

Обращаем внимание любителей музыки, что начало всех фестивальных концертов в Нарве – в 18.30.

Анатолий Щура