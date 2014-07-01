Певческий праздник в Нарве соберёт русские хоры

Дата публикации: Сегодня, 11:42

Если спросить рядового нарвитянина, где и когда проходил Первый всеэстонский русский певческий праздник, некоторые все же смогут вспомнить, что было это в 1937 году и это как-то связано с Нарвой. Но точного ответа мы вряд ли дождемся.

Слёт русских хоров и оркестров 26-27 июня 1937 года.

Дело в том, что мероприятие проходило на территории нынешнего пожарного общества в Ивангороде. 19 мая нынешнего 2017 года, в первый день празднования 80-летия этой даты, здесь планируется открыть памятную доску.

Нарвский праздник начнётся в Ивангороде

Да, таковы причуды истории нашего края. Ивангород в далёком 1937 году фактически являлся пригородом Нарвы и в силу разных обстоятельств (в частности, случившегося накануне пожара) большой певческий праздник было решено проводить у стен пожарного общества. В нынешнем году 80-летие тех событий, а также 90-летие общества славянских культур «Святогор», который был среди организаторов первого мероприятия, отмечается большим трёхдневным праздником, который организуют национально-культурные общества Нарвы.

- Мы очень надеемся, что все согласования с ивангородскими чиновниками успеют пройти к 19 мая, но даже если случится какая-то задержка, то нам обещали торжественно открыть мемориальную доску на Днях города Ивангорода, а мы отметим это событие небольшой концертной программой в память об этом событии, - говорит один из организаторов Алла Матвеева, председатель общества «Святогор».

Подарок к 100-летию ЭР

Запланированный на 19-21 мая фестиваль является подарком от национально-культурных обществ Нарвы к 100-летию Эстонской Республики.

- В Принаровском крае и Причудье всегда жили русские люди, а в 19 веке в ходе просветительской деятельности в каждой деревне образовывались хоры и струнные оркестры, которые помогали эстонским русским отдыхать душой и сохранять традиции, - рассказывает краевед Галина Шушкевич, председатель общества «Нарвамаа». - Первый всеэстонский слёт русских хоров и оркестров (так правильно звучит название) объединил в 1937 году более 76 хоров и 13 оркестров, собственно выступающих было более двух тысяч человек, а всего в мероприятии приняло участие от 11 до 13 тысяч зрителей.

- Замечу, что население Нарвы в то время составляло всего 25 тысяч, русских проживало совсем немного. В Нарву тогда приехали гости из Риги, Хельсинки, Таллинна и Тарту, были задействованы русские, проживающие во всем Принаровье и Причудье. Это было значительное событие, аналогичное эстонским певческим праздникам, оно носило государственный масштаб. И сегодня мы считаем своим долгом отметить это замечательное событие тем же образом, - добавляет она.

- Международный праздник песни и танца «Славянский венок» в 1999 году образовался как наследник именно этого исторического слёта. К сожалению, в силу ряда причин Нарва тогда была не готова к его проведению, и эстафету перенял Таллинн. В этом году юбилейный XV «Славянский венок» тоже посвящён 80-летию первого русского певческого праздника, он является логическим продолжением нашего нарвского фестиваля, многие коллективы отправятся от нас прямиком в столицу, - рассказывает госпожа Матвеева.

Гала-концерт состоится 21 мая

21 мая в 14 часов начнется праздничное шествие, которое стартует от Нарвского Воскресенского кафедрального собора. Оно приведёт участников фестиваля к месту проведения гала-концерта, который состоится в большом концертном зале центра культуры «Женева» и на площади перед ним.

В 3 часа дня вниманию зрителей будет представлена собственно праздничная программа. В ней примут участие многочисленные коллективы, в первую очередь, инициаторы мероприятия, местные хоры: Нарвской хоровой школы, камерный хор ОСК “Святогор”, хор “Сударушки”, хоры обществ “Нарвамаа” и “Русич”, ансамбль общества “Сябры”.

К нарвским хорам присоединятся гости из других уголков Эстонии: из Кивиыли приедет смешанный хор, из Кохтла-Ярве - женский хор “Лада”. Павел Смирнов выставит коллектив общества “Надежда” и 2 хора из Ахтме. Из Таллинна ждут хорошо известный нарвитянам коллектив «Златые горы» под управлением Юрия Ермакова и «Сударушки» под руководством Вячеслава Тулубьева, а также «Родные напевы» Юрия Баскакова. Всех, отмечают организаторы, не перечислить!

Из российских коллективов можно отметить ансамбль «Метелица», он готовит отдельную программу. Вместо распространённых 80 лет назад струнных музыкальных оркестров программу фестиваля украсят танцевальные номера.

День, посвящённый детям

- 2017 год объявлен Министерством культуры Годом молодёжи, поэтому один из дней нашего праздника мы полностью посвящаем молодым нарвитянам. 20 мая в малом зале «Женевы» в 12 часов пройдёт концерт Детского симфонического концерта, которым руководит Ирина Косова. Перед началом концерта свою долю почёта и подарков получат победители викторины, посвящённой 80-летию праздника, которая будет предложена школьникам города, - говорят организаторы.

Они также обращают внимание, что вход на все мероприятия свободный, поскольку фестиваль поддержан Министерством культуры Kultuurkapital, фондом азартных игр, целевым учреждением INSA и Нарвской городской управой.

Как оставить свой след в истории? Юбилейные торжества организаторы хотели бы зафиксировать в истории Нарвы с помощью памятной пластины, местом размещения которой могло бы стать фойе центра культуры “Женева”, а днем открытия - 21 мая. Также планируется выпуск специального сборника, посвященного 90-летию общества «Святогор» и певческому празднику как одному из аспектов деятельности общества. Поэтому они просят возможных спонсоров, нарвитян, желающих оставить след в истории, помочь им в этом начинании. И вписать свои имена в юбилейный сборник.





Софья Боборенко