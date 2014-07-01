Разрешат разрисовать целое здание

Дата публикации: Сегодня, 10:47

Это здание в нарве можно будет разрисовать. Источник:http: www.stena.ee Сандер Лилло

В рамках фестиваля уличного искусства Stencibility в Нарве объявлен конкурс «Моя первая стена», победитель которого сможет разрисовать стену здания по адресу Креэнхольми, 25. Для участия в конкурсе нужно представить эскиз граффити до 14 мая.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 19 лет. Заявки принимаются как от одного участника, так и от команды. Готовые эскизы нужно загрузить по ссылке: http://www.stencibility.eu/minu-esimene-sein/ до 14 мая.

Автора лучшего эскиза кроме возможности его реализовать ждут еще и призы.