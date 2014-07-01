Нарвская «Кармен» училась танцевать в России

Дата публикации: Сегодня, 11:43

Культурно-просветительское общество «София» отмечает свой 15-летний юбилей целым рядом мероприятий. Одно из них, музыкально-поэтический вечер «Поговорим о странностях любви» в Нарвском замке, свел вместе уже известных и любимых публикой исполнителей и молодую танцовщицу из Великого Новгорода Екатерину Кришталь.

Екатерина Кришталь — молодая танцовщица, хореограф и педагог из Великого Новгорода. Фото: Вера Малькова

Атмосфера на концерте была по-настоящему теплой и праздничной: в исполнении мастера художественного слова Рустема Галича звучали прекрасные стихи русских поэтов трех эпох, трио Senjo – Светлана Ефимова, Денис Коцаренко и Николай Жданов органично дополнили их классическими романсами и ариями. А в танце экстравагантную незнакомку Игоря Северянина, Прекрасную даму Блока и гордую «Кармен» воплотила Екатерина Кришталь.

«ВП» попросил Екатерину, уроженку Нарвы, а ныне танцовщицу, хореографа и педагога из Великого Новгорода, рассказать о себе.

Она рано определилась с выбором профессии: с пяти лет занималась бальными танцами – сначала в кружке в Доме творчества школьников, в который привела ее мама Ирина Кришталь, затем перешла в танцевально - спортивный клуб «Фламинго». «До двенадцатого класса я занималась у Елены Борисовны Курган – она для меня не просто тренер, но и наставник, и я очень доверяю ее мнению. Когда я оканчивала школу, Елена Борисовна даже не посоветовала, а просто сказала строго: «Ты поедешь учиться в Россию». “В Великом Новгороде хорошая хореографическая школа, которая в Эстонии достаточно широко известна – многие здешние преподаватели учились там», - отмечает Екатерина.

Одновременно с Екатериной Новгородский колледж искусств имени Рахманинова окончила еще одна нарвитянка, Мария Козырева, воспитанница танцевального коллектива Дома детского творчества «Жемчужина». Мария, как и Екатерина, пока осталась в Великом Новгороде. В этом году на хореографическое отделение Новгородского колледжа искусств снова собираются поступать ребята из Ида-Вирумаа.

Учеба не была легкой: большое физическое и эмоциональное напряжение оказалось под силу не всем, и из двадцати поступивших пятеро до диплома не дошли. Екатерина в колледже разучивала классические партии Жизели и Кармен, да еще успевала работать тренером по бальным танцам. Ее день начинался в половине восьмого утра и заканчивался около двенадцати ночи – и так все годы учебы. «Я всегда хотела не только сама танцевать, но и быть детским хореографом – я еще в средней школе начала тренировать детей. Мое образование и здесь помогает: без классического танца невозможно профессионально заниматься бальным танцем – это база, и я теперь это очень хорошо понимаю», - рассказывает она.

Для своего выпускного экзамена Екатерина поставила современный хореографический номер на музыку группы «Пятница» «Забери меня с собой», посвященный судьбе детей из детского дома. Окончила колледж с красным дипломом и получила предложение в нем же преподавать: сейчас она ведет классический танец у первого и второго курса, и современный танец у третьего и четвертого курса. Одновременно продолжает работать тренером по бальным танцам. И еще учится на заочном отделении Санкт-Петербургского Государственного института культуры на отделении социально-культурные технологии. «Поскольку хочу помимо основной профессии – хореограф-педагог - научиться писать проекты, организовывать фестивали, конкурсы. Учеба настолько интересная, что хотелось бы учиться на очном, чтобы полнее усваивать знания, но времени для этого совершенно нет», - объясняет Екатерина.

Хотелось бы ей вернуться в Эстонию? «Пока я никаких планов не строю – все идет словно само собой и в таком темпе, что планировать и мечтать некогда. Пока я вижу себя в России, но и Эстонию не забываю: часто приезжаю, продолжаю выступать со своим родным клубом бальных танцев на больших концертах».

2 простых вопроса: - Откуда вообще столько энергии? - Спасибо родителям. Плюс – спортивная закалка. А еще закалка, которую получила, живя в России – это непросто, и это настоящая школа жизни. - Не бывает жаль себя из-за большой нагрузки? - Нисколько. Это же настоящая, полная жизнь, такой она и должна быть.

Вера Малькова