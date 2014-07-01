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Культура
+Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров

Дата публикации: Сегодня, 10:09

8 апреля в Нарвском колледже ТУ состоялось закрытие 26 фестиваля «Золотая рыбка» и награждение школьных театральных коллективов, отмеченных жюри.

 

+Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров

 

Так как «Золотая рыбка» в этом году «плавала» по гимназиям города, то многие ребята смогли посмотреть представления не отрываясь от учебного процесса.

В этом году в фестивале приняло участие более 200 ребят из Нарвы и других городов Ида-Вирумаа, которые показали 20 различных спектаклей. По данным организаторов, более тысячи зрителей – от дошкольников до родителей участников, посмотрели творческие работы, которые отличались жанровым разнообразием. Традиционно лучшие спектакли и наиболее запомнившиеся актёры получили «рыбок» и подарки от организаторов.

В этот раз жюри провело награждение по целым 27-ми номинациям вместо заявленных 23-х. Помимо традиционных наград участники получили признание и за лучшую выдержанность жанра, и за актуальность раскрытой темы, и за режиссерский дебют, и даже за «яркий актёрский образ» – этот приз достался Евгению Яковлеву (водевиль «Охота на генерала»), в лучших традициях греческого и японского театра сыгравшему женскую роль, причём сделавшему это блистательно.

В младшей возрастной группе (1-6 кл.) гран-при получил спектакль-сказка «Дюймовочка» (театр «16 комната», Дом детского творчества, режиссёры Ольга и Виталий Катунцевы, сценография Екатерина Аверко). В старшей возрастной группе (7-12 кл.) высшую награду завоевала комедия «Мститель» (театр-студия «Постскриптум», Культурный центр Йыхви, режиссёр Наталья Лесина).

Второе место среди 1-6 классов заняла «несказочная история» «Другая Золушка» (режиссер Светлана Иванова, Нарвский Языковой лицей).

Второе место в старшей возрастной группе заняли сразу два спектакля: «Две стрелы» и «Охота на генерала», оба они были подготовлены театром «16 комната» (режиссёры Ольга и Виталий Катунцевы, Дом детского творчества). Третье место в старшей группе было отдано комедии «В современном аду» (режиссер Анна Терещенко, Ида-Вирумааский профессиональный учебный центр), а в младшей группе вовсе не присуждалось.

Больше информации о «Золотой рыбке» смотрите на сайте ДК «Ругодив» http://rugodiv.ee/teatral-ny-j-festival/

 

Софья Боборенко

+Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров

Галерея
+Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров +Галерея. «Золотая рыбка» в сетях школьных театров
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