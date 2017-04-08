«Мисс Бант» выводит на сцену

Дата публикации: Сегодня, 12:27

8 апреля, в зале Дома детского творчества состоялся конкурс обаяния, красоты и таланта «Мисс Бант», в ходе которого участницы, девочки 8-10 лет, радовали многочисленных зрителей своими способностями и данным им природой обаянием.

«Мисс Бант» стал конкурсом творческих способностей и очарования.

Конкурс, организованный Нарвским молодёжным центром вместе с Нарвским молодёжным парламентом, проводится уже в пятый раз. В этом году участницам была задана тема «Я и кукла»: каждая из конкурсанток не только рассказывала о своей любимой кукле в «Визитной карточке», но и, с помощью мамы, разумеется, - шила специальные наряды в едином стиле для себя и своей любимицы для последнего дефиле. Вообще, мамам в этом конкурсе отведена невидимая, но крайне ответственная роль, так как именно они помогают участницам при подготовке и морально поддерживают девочек.

Вначале желающих принять участие в конкурсе было более 10 человек, но весенняя простуда свои коррективы, и до финишной прямой дошли шесть самых стойких и мотивированных участниц.

В ходе конкурса они демонстрировали умение держаться на сцене, носить наряды, танцевать, также блеснули талантами, превратив каждое выступление в яркий, запоминающийся эпизод. Жюри в лице мэра города Тармо Таммисте, представителя спонсора OÜ Mann Grupp Натальи Поташевой, организатора первого конкурса «Мисс бант» Татьяны Клименко, руководителя Молодёжного центра Яны Марковой, а также тренера и организатора ежегодного конкурса Fitness Model Estonia Елены Малининой не оставило без внимания ни одну из шести конкурсанток. Все участницы получили тот или иной титул: Анастасия Алексина стала «Мисс оригинальность», Ксения Козловцева - «Мисс энергия», Лиана Борисова - «Мисс улыбка», София Гусарова - «Мисс стиль», Альбина Косцова - «Мисс обаяние», Полина Кускова - «Мисс артистизм».

Главный титул, «Мисс Бант», завоевала Лиана Борисова, она также получила дополнительный приз от Нарвской городской управы. Полина Кускова стала ещё и «Мисс зрительских симпатий», получив большинство голосов зрителей, а София Гусарова получила дополнительный подарок от члена жюри Елены Малининой, как самая спортивная участница.

Студия «Болеро» и Анна Павлова развлекали зрителей между показами. Мероприятие поддержали отель Meresuu SPA and Hotel, кофейня-пекарня Oma, Chocolaterie Parisienne, агентство FillWOW, а также сайт BeautyParfums.com и член Нарвского молодежного парламента 2 созыва, теперь — депутат «взрослого» горсобрания и просто хороший друг Молодёжного центра Владимир Изотов.

- Надеемся, что эта добрая традиция сохранится и дальше. Побывать на сцене - очень важный опыт, и для большинства участниц выход на сцену в рамках нашего конкурса является первым. Одна из мам рассказала, что после наших репетиций одна из девочек, помимо спортивной секции, захотела записаться ещё и в танцевальный кружок. Значит, то, что мы делаем, даёт толчок к дальнейшему развитию, и это – здорово! - сказала одна из организаторов мероприятия Анастасия Аланджи.

Софья Боборенко





