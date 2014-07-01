Подарок к юбилею — фильм о Карамзине

Культура / ИсторияПодарок к юбилею — фильм о Карамзине
В марте этого года нарвскому культурно-просветительскому обществу SOPHIA исполнилось 15 лет. Свой юбилейный год общество решило отметить целым рядом мероприятий. И первое из них — встреча с директором Всероссийского музея А.С Пушкина (Санкт-Петербург), доктором культурологии, профессором Сергеем Михайловичем Некрасовым, которая прошла в стенах Нарвского молодежного центра 31 марта.
София Ермолаевна Школа и Сергей Михайлович Некрасов на встрече в Нарвском молодежном центре. Светлана Зайцева
- Все мероприятия юбилейного года будут посвящены каждому из наших партнёров. Всероссийский музей Пушкина - наш первый проект творческого сотрудничества, это первый и главный наш партнёр, - говорит основатель и бессменный председатель MTÜ SOPHIA, лауреат премии им. Архангельского София Ермолаевна Школа.
Собственно, активная деятельность некоммерческого объединения, уточняет София Еромолаевна, началась весной 2002 года с организации цикла лекций, которые проводили в Нарве сотрудники ВМП. Тогда же впервые в Нарву приехал и директор музея Сергей Михайлович Некрасов. С тех пор совместная работа MTÜ SOPHIA и Музея Пушкина только развивалась, становилась все более разнообразной. Популярным и востребованным стал пушкинский поэтический конкурс «Опять я ваш, о юные друзья…», в научных семинарах и конференциях, которые проходили в Нарве, активно участвовали учителя и гимназисты из разных городов Эстонии. Сотрудничество нарвского культурно-просветительского общества и ведущего литературного музея России распространилось и на город – между ВМП и Нарвой был заключен Договор о сотрудничестве, в Центральной библиотеке открыт филиал виртуального музея А.С. Пушкина.
Одной из составляющих работы ВМП в Нарве всегда была демонстрация фильмов, созданных студией музея. Эти просмотры неизменно собирают широкую аудиторию. Новые фильмы чаще всего представляет сам Сергей Михайлович Некрасов. И нередки были случаи, когда нарвитяне становились первыми зрителями произведений ВМП.
Вот и 31 марта г-н Некрасов привез в Нарву для демонстрации новый фильм (продолжительностью около часа) «Подвиг честного человека»,посвященный выдающемуся российскому писателю и мыслителю Николаю Михайловичу Карамзину, 250-летний юбилей которого отмечался в 2016 году. В прошлом году широко отмечалось и 200-летие его труда «История государства Российского».
К Нарве «Подвиг честного человека» имеет самое непосредственное отношение: Н. М. Карамзин, отправляясь в свое знаменитое европейское путешествие, которое, кстати, натолкнуло его взяться за написание «Истории государства Российского», первую остановку был вынужден сделать именно в Нарве. Так что спустя столетия, а именно в августе 2016 года, один из эпизодов фильма снимался именно здесь.
- И София Ермолаевна Школа лично помогла нам организовать в Нарве эту съемку, - сказал на презентации в Молодежном центре Сергей Михайлович Некрасов, который выступил автором сценария фильма о Карамзине. - Можно сказать, что этот фильм - наш подарок на 15-летие MTÜ SOPHIA.
С. М. Некрасов поделился также планами провести в Нарве в июле этого года большую научную конференцию, посвященную творчеству русского поэта эпохи Просвещения, государственного деятеля Российской империи Гавриила Державина. Знаменитую оду «Бог», переведенную на 34 языка мира, он создал именно здесь, в Нарве.
Светлана Зайцева
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