Дети открывают Баха, жюри - новые таланты

КультураДети открывают Баха, жюри - новые таланты
Не каждое дарование способно заявить о себе. Но выявить талант, как известно, помогают разного рода соревнования. Весна богата на самые разнообразные фестивали и конкурсы, один из них - конкурс им. И.С. Баха в Нарве.
Педагог Людмила Токарева, дипломант Марк Деловой и маэстро Лембит Тийвас.
Инициатором проведения конкурса была педагог Нарвской музыкальной школы, ныне покойная, Ольга Мюллер. В настоящее время традицию конкурса поддерживает ее супруг Сергей Буров. VIII Международный конкурс им. И.С. Баха состоялся 25 марта в Кренгольмской музыкальной школе. Его участниками были юные пианисты из трех стран: Эстонии, России и Азербайджана.
Гран-при получил учащийся Таллиннской музыкальной школы Никита Фатеев. Первой премии удостоилась пианистка из Баку Зумруд Ализада. Конкурс Баха открыл и совсем юные дарования - Александру Хохлову из России и Марка Делового из Нарвы, получивших вторые премии.
В состав жюри вошли педагог Нарвской Хоровой школы Л. Л. Токарева и педагог Ивангородской музыкальной школы М. В. Зрянина. Возглавил жюри известный эстонский пианист, педагог- консультант маэстро Лембит Тийвас. Объявляя результаты конкурса, г-н председатель отметил достоинства каждого исполнителя. Так, игра Н. Фатеева (гран-при) порадовала слушателей ?мастерством зрелого музыканта?. В его исполнении прозвучали такие серьезные произведения, как ?Toccata? e-moll Баха; ?Bolero? a-moll Шопена; вариации ?Ostinato? Сумера.
Отрадно было, что каждый участник, помимо произведения И.С. Баха, исполнил пьесу композитора своей страны. Совсем юный конкурсант М. Деловой, учащийся Нарвской Хоровой школы, познакомил слушателей с пьесой великого современного эстонского композитора Арво Пярта ?На выздоровление Аринушки?.
- Его игра была по-взрослому вдумчивой, - заметил маэстро.
З. Ализада ярко и темпераментно исполнила пьесу азербайджанского композитора. Без преувеличения можно сказать, что она подарила слушателям потоки южного солнца! А совсем юная участница, семилетняя А. Хохлова, порадовала всех своеобразной игрой. В ее исполнении пьесы И.С. Баха и Д. Шостаковича прозвучали настолько артистично, что было удивительно, как ее маленькие пальчики создавали такие незабываемые образы.
Весьма интересной была другая часть конкурса - импровизации. Участникам было предложено сопроводить отрывок фильма об И.С. Бахе так, как они его чувствуют, сквозь призму собственного восприятия.
Это задание вызвало живой и непосредственный отклик у всех конкурсантов. Самыми интересными были, по мнению жюри, выступления Н. Фатеева и З. Ализады. Кстати, автором фильма об И.С. Бахе является сам организатор конкурса, президент Центра национальных культур Сергей Буров.
Когда уже зрелый пианист садится за рояль и покоряет слушателей своим мастерством, это происходит лишь потому, что в детстве чуткие педагоги помогли ему сделать первые шаги навстречу Большой Музыке.
Людмила Леонидова
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