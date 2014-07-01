День поэзии собрал больше ста нарвитян

Дата публикации: Сегодня, 13:39

Всемирный день поэзии отметили 21 марта в Нарвском языковом лицее. Я ожидал скромную встречу местных поэтов, а попал на большой праздник поэзии, каких я давно не видел. Даже пожалел, что такие мероприятия не освещает местное телевидение, например, ETV+.

Илья Ипполитов, Влад Карасёв, Михаил Румянцев, Лиза Суворова, Агрис Мурд, Энола Мелкова и Яна Андреева поют финальную песню - “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”.

Организатор и режиссёр этого праздника – Михаил Румянцев, руководитель НКО «Эхо» – давно и основательно добивается своей главной цели: прививает любовь к хорошей русской поэзии и авторской песне, к прекрасному родному языку. Он это делал в программах «Наш Высоцкий», «Многоголосье», «Мой Сергей Есенин», в недавнем цикле литературно-музыкальных вечеров «Родник». И на этот раз получился удивительно интересный поэзоконцерт: стихи, песни, тематические танцы, видео российских поэтов, читающих свои стихи. Удачный сценарий представил зрителям таланты нарвских поэтов, от старших – опытных, до молодых – начинающих. И получилось чудо. Всё было гармонично, душевно, где легко, с юмором, а где и глубоко - до слёз.

Открыли этот спектакль-концерт гимназисты Нарвского языкового лицея: Энола Мелкова, Яна Андреева, Агрис Мурд, Лиза Суворова, Илья Ипполитов и Влад Карасёв. В ярком споре, приводя стихи-аргументы, они выясняли: что главное в поэзии. Это рифма, краткость и точность или красота и звучность стиха? И решили: сердце поэзии в её содержательности, сочетании смыслов (как писал советский поэт Н. Заболоцкий).

«Облекая в слова то, что ранее не имело ни формы, ни имени — невероятную красоту вокруг нас, немыслимые страдания и несчастья мира, — поэзия вносит свой вклад в обогащение человечества, частицей которого мы все являемся, делает его более сильным, более сострадательным, лучше понимающим самого себя». Из резолюции ЮНЕСКО о Всемирном дне поэзии от 15 ноября 1999 г.

А затем слово дали нарвским поэтам. Удивительно ёмкие, мудрые стихи прочла известная в городе поэтесса Татьяна Соколова. Вспомнили гордость Нарвы Татьяну Зрянину - её стих «Две крепости» трепетно прочли гимназисты. Песню на стихи Зряниной «Васильки» душевно спела Валентина Молис. Слушатели аплодировали интересным, оригинальным стихам в исполнении авторов – поэтов Андрея Гвоздикова, Владимира Тока, Дианы Эфендиевой, на стихи которой зрители также увидели видеоклип с участием Анны Вески.

Маша Севостьянова (6-я школа) подарила зрителям «Кукушку» Виктора Цоя, Владимир Бобров, один из первых участников клуба песни «Эхо» (в декабре клубу исполняется 15 лет), под собственный аккомпанемент - песню на стихи Северянина «Арфеет ветер, далеет Нарва», плюс сатирическую песню-притчу «Развязанные руки” (собственные и слова, и музыка). Влада Румянцева порадовала, прежде всего, любителей джаза, исполнив в этом музыкальном стиле две песни на свои стихи.

И вновь в центре внимания поэзия. Владислав Карасёв, нынешний выпускник языкового лицея, читает стихи собственного сочинения о природе, а затем – Юхана Лийва: на эстонском и, в собственном переводе на русский. Зрители, а их более сотни, жарко аплодируют. Читают свои интересные стихи Мария Милина, Роман Сабуров, Александр Дудкин. Душевно и убедительно прочёл свои произведения ветеран, поэт-публицист Борис Хмелёв.

Владимир Калинкин