+Галерея. Арт-лагерь оживил пустующую ратушу

Дата публикации: Сегодня, 11:54

Впервые у юных нарвитян была возможность провести весенние каникулы в совершенно необычном лагере — арт-лагере, который организовали для детей 8-12 лет центр неформального обучения Vita-Tiim и арт-центр Giraffe Royal ("Королевский Жираф").

Стас Варки: задание расписывать стены, пожалуй, вызвало у ребят самый большой энтузиазм. Светлана Зайцева

Лагерь развернулся на двух площадках — в VitaTiim на Тулевику,7 и на третьем этаже нарвской ратуши, где сейчас находится творческая мастерская «Королевского Жирафа».

По словам Натальи Клименковой, сотрудницы центра VitaTiim, программа лагеря была разработана командой организаторов, артистов, художников, молодежных работников и волонтеров и состояла из 4 творческих частей: игровая программа, танцевальная, художественно-дизайнерская и театрально-карнавальная.

- Искусство помогает ребенку раскрепоститься, раскрыться, благодаря искусству ребенок учится творчески выражать себя, - объясняет идею необычного арт-лагеря Стас Варки, руководитель арт-центра «Королевский Жираф».

Каждый день дети знакомились с искусством театра, основами дизайна помещений и предметов (например, расписывали стены и делали маски), учились фотографироваться и сниматься на видео, разучивали молодежные танцы, развивали навыки командной работы... В результате творчества детей на окнах VitaTiim уже красуются разноцветные мартовские коты, а в арт-центре Giraffe Royal в историческом здании ратуши оформлена целая комната. В минувшую пятницу, в последний день лагеря, на третьем этаже ратуши дети устроили для себя концерт.

А в июне ребята получат возможность выступить в большом карнавальном спектакле на Дне города вместе с командой арт-центра «Giraffe Royal».

Светлана Зайцева