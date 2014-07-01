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Культура
Живопись Игоря Гордина: для вдумчивого зрителя

Дата публикации: Вчера, 14:25

С 17 марта в Художественной галерее Нарвского музея открыта выставка-продажа живописи нарвского художника Игоря Гордина.

 

Живопись Игоря Гордина: для вдумчивого зрителя

Игорь Годин - один из самых неоднозначных художников Нарвы. Архив «ВП»

 

Игорь Гордин (1969) является членом Союза художников Эстонии, членом Союза дизайнеров Эстонии и Сообщества свободных графиков Эстонии. В свое время он закончил Московскую текстильную академию (факультет прикладного искусства).

Данная фигура не вписывается в упрощенную, адаптированную к уровню обывателя систему современных арт-игр. Знаковые, мифологизированные образы графических и живописных работ Игоря Гордина связаны с подсознанием миропонимания, не имеющего национальности и временных рамок.
Архаичные первообразы, вечные символы космоса и земли на его графических листах часто вплетены в многоплановую композицию с орнаментальными формами. Процесс ее прочтения для вдумчивого зрителя доставляет огромное удовольствие. Живопись И. Гордина отличается экспрессией, динамичным мазком и сложным колористическим подбором.

В последние годы живописные работы И. Гордина характеризуются агрессивной манерой письма. Творчество этого талантливого художника по ощущениям во многом интуитивно и выражается либо в организованной сложной композиции с множеством мелких деталей, образующих единое целое (близкое к аналитическому искусству), либо в лаконичной емкой форме, предоставляя глазу воспринимать образ с большей легкостью.

 

По информации Нарвского музея


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