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Культура
В дни Великого поста о духовном опыте великого поэта

Дата публикации: Вчера, 15:27

В минувшее воскресенье нарвитянам предоставилась возможность побывать на лекции профессора Тартуского университета Л. Н. Киселевой, которая была посвящена духовному христианскому опыту великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

 

В дни Великого поста о духовном опыте великого поэта

Профессор Тартуского университета Любовь Киселева на своих лекциях обращает слушателей к вдумчивому и новому прочтению классики. Светлана Зайцева

 

Лекция прошла в воскресной школе для взрослых, которая уже не один год работает при храме Нарвской иконы Божией матери. И надо сказать, в трапезной храма в этот выходной после службы собралось так много людей, что пришлось приносить дополнительные стулья и скамьи.

Тема лекции звучала так: «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья…»: Пушкин в 1836-1837 г.». Сама Любовь Николаевна Киселева назвала свое выступление великопостным литературным чтением.

Настоятель храма протоиерей Виталий Гаврилов попросил меня выступить с лекцией, которая была бы созвучна с нынешними днями православного календаря — временем Великого поста. И я выбрала творчество Пушкина, который для русского человека, по известному определению Аполлона Григорьева, по- прежнему - «наше все». К тому же всего лишь месяц назад мы отмечали 180-летие со дня кончины Пушкина, который оставил нам большое христианское наследие, - объяснила профессор Киселева. - В дни Великого поста церковь призывает нас задуматься о смерти, о грехе. Очень острое ощущение греха и жажда покаяния звучат во многих произведениях великого поэта.

На примере многих, казалось бы, хорошо известных еще со школьной скамьи стихотворений г-жа Киселева рассказала о христианском опыте Пушкина, который духовно готовился к смерти не только в свои последние дни, но и в течение всей своей жизни, принимая смерть как часть жизни и как путь в новую жизнь. И, думаю, не ошибусь, предположив, что многие присутствовавшие впервые рассматривали творчество классика под этим углом.

Пушкинская же повесть «Капитанская дочка», по мнению Л. Н. Киселевой, является его «самым христианским произведением», поскольку «прощение и милость — вот те нравственные качества, которые находятся в центре внимания».

Любовь Николаевна также напомнила, что Пушкин переложил на стихи молитву Ефрема Сирина, которая читается в храме ежедневно во время Великого поста, и с воодушевлением прочитала это поэтическое произведение.

«Спасибо за чистоту мыслей о Пушкине», - поблагодарила именитого лектора в конце встречи одна из слушательниц. И к ее словам многие присоединились аплодисментами.

Как отметила Лариса Оленина, член попечительского совета храма Нарвской иконы Божией Матери, Любовь Николаевна Киселева уже не впервые читает лекции в Нарве в воскресной школе для взрослых: «Темы лекций самые разнообразные, но всегда речь идет о русской классической литературе, о том, как в известном всем произведении раскрываются нравственные, духовные проблемы, как, пройдя нелегкий путь исканий, герой книги приближается к вере, преображается, меняется, приходит к убеждению, что жить надо по заповедям Божиим. Под воздействием слова Любови Николаевны многие из нас пересмотрели трудные места в Священном Писании, заново открыли для себя «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, перелистали те страницы произведений Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя и других писателей, где речь шла о смерти и бессмертии; прочитали вновь «Лето Господне» И.С. Шмелева».

 

Светлана Зайцева

 

 

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