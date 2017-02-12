Концерт концертов на сцене культурного центра «Geneva»

Дата публикации: Сегодня, 12:12

Два мастера, два мира - в интерпретации Нарвского симфонического оркестра и пианистов из Испании

«У них были вполне корректные отношения, но они не любили каждый взаимно музыку другого» - напишет Святослав Прокофьев о двух столпах русской музыки XX века, двух великих Сергеях – Прокофьеве и Рахманинове. Принято считать, что стили композиторов отличаются кардинально. «Фортепианным кубистом и футуристом», музыкальным эпигоном Маяковского клеймили критики молодого Прокофьева. Музыку же Сергея Рахманинова, наоборот, без устали обвиняли в старомодности и салонности. Действительно, панически опасаясь примитивизма, склонный к эпатажу, Прокофьев тщательно избегал «простеньких мотивчиков» и однообразия ритмов – как же он был прозорлив! Его гениальное творческое решение – это уникальный синтез классико-романтических основ и музыкального языка XX века.

Сергей Рахманинов остался чужд модернизму до конца пути. Между тем, слава «самого русского композитора» ему принадлежит неоспоримо. Авторский почерк – ярок и самобытен, сила эмоционального воздействия – колоссальна, русская певческая природа (церковная и народная) узнаваема безошибочно.

К общему знаменателю «два мира двух мастеров» привела великая катастрофа XX века, 100-летие которой отмечается в этом году – Октябрьская революция 1917 года. Один за другим они покинули Россию, Рахманинов – безвозвратно, Прокофьев – на долгие 18 лет. Одаренные в трех ипостасях – пианиста, композитора, дирижера – в условиях капиталистического менеджмента вынуждены были давать сольные концерты, эксплуатируя свой пианистический дар. Рахманинов в эмиграции не сочинял музыку 10 лет. Прокофьев, не менее стесненный композиторски, пленился обещаниями советских властей о создании комфортных условий для творчества и в 1936 году вернулся в СССР. Здесь ему сразу дали понять, что, кроме «Ромео и Джульетты», придется сочинять также, к примеру, «Ленинскую кантату».

Новая программа Нарвского симфонического оркестра «Два мастера – два мира» 22 марта на сцене культурного центра «Geneva» представит величайшие творения композиторов, созданные до эмиграции. Два концерта для фортепиано с оркестром – Третий С. Рахманинова и Второй С. Прокофьева – принадлежат категории произведений пиковой технической сложности и драматической концентрации. По признанию Дениса Мацуева, «Третий концерт Рахманинова – самый гениальный фортепианный концерт в истории, уступающий лишь Первому концерту П. Чайковского». «Ошеломляющим своей искренностью, новизной выражения и насыщенностью содержания» признал концерт Прокофьева русский критик Борис Асафьев.

Солировать в программе будут воспитанники мэтра русской фортепианной школы, профессора Высшей Школы Музыки им. Королевы Софии в Мадриде Дмитрия Александровича Башкирова, отметившего минувшей осенью свое 85-летие. Петербуржец Денис Лосев, имея за плечами насыщенную международную концертную практику, в данный момент является ассистентом профессора Д. Башкирова в Мадриде, а также преподает сольное фортепиано в Высшей Школе Музыки Каталонии в Барселоне. В его исполнении прозвучит концерт С. Рахманинова.

Энрике Лапас, молодой пианист испанского происхождения, стажируясь в классе Д. Башкирова, был удостоен титула «Лучший ученик Школы Королевы Софии по специальности фортепиано» (2015-16). Энрике также является лауреатом международных конкурсов в Валенсии, Каталонии, Санкт-Петербурге. В ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром Энрике исполнит концерт С. Прокофьева.

Начало программы Нарвского симфонического оркестра «Два мастера – два мира» с участием пианистов из Испании – 22 марта в 18 часов в культурном центре «Geneva».

Лариса Щура