«Смысл жизни» от Эдуарда Зеньчика в Нарвском колледже

Дата публикации: Сегодня, 10:26

В марте в галерее Нарвского колледжа Тартуского Университета можно насладиться выставкой живописи Эдуарда Зеньчика «Смысл жизни». Выставка открыта каждый день для всех желающих.

Пока выставка не открылась официально, произведениями Эдуарда Зеньчика можно насладиться в умиротворяющей обстановке.

Выставка «Смысл жизни» заставляет задуматься над тем, как время убегает сквозь пальцы, а на полотнах будто исчезает и вовсе. Можно увидеть знакомые формы, которые постоянно меняются, играя со зрительской фантазией. Посетители выставки смогут погрузиться в этот мир взаимной любви, ведь именно она – настоящий смысл жизни.

Эдуард Зеньчик - художник плодовитый и многоликий, который смело смешивает жанры и техники, реформирует традицию, попеременно играет внешне несовместимые роли. Картины Зеньчика составляют фантастическое пространство, распахнутое во все стороны: здесь как будто есть место для любых артефактов и идей. Эдуард - живописец, фотограф, график, дизайнер, автор инсталляций, перформансов и музыкальных импровизаций, организатор молодежных выставок и мероприятий.

В работах, созданных автором в последние годы, преобладает гармония цвета и света, они полны символизма, мистики, очарования и загадочности. Более искушённый зритель, найдёт в каждой картине свои подсказки и прочтения, другие же могут просто насладиться уникальной манерой автора передачи эстетики пространства.

Несмотря на то, что выставка будет открыта с начала марта, официальное её открытие состоится в рамках конференции TEDxNarva «Без границ», которая пройдёт 18 марта в Нарвском колледже. Выставка откроется после окончания конференции, в 17:00.

Анна Маркова,

руководитель культурных программ НКТУ