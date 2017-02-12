Амбициозная цель приведет два студенческих оркестра в Нарву

КультураАмбициозная цель приведет два студенческих оркестра в Нарву
Амбициозная и благородная цель – дать как можно концертов в различных уголках Эстонии – приведет в эти выходные студенческие оркестры Таллиннского и Тартуского университетов в Нарву, где будет дан бесплатный гала-концерт.
В воскресенье, 5 марта в 13:00 в концертном зале Женева состоится бесплатный концерт, где будут выступать симфонические оркестры Тартуского и Таллинского университетов. В качестве гостя выступит Нарвский молодежный симфонический оркестр, а в заключительной части концерта все три оркестра образуют полноценный симфонический оркестр с более чем 100 музыкантами!
Симфонический оркестр Тартуского университета
На концерте прозвучат такие произведения, как «Половецкие пляски» русского ученого, химика и композитора Александра Бородина, захватывающее танцевальное произведение ирландского композитора Ронана Хардимана ”The Lord of the Dance”. Также прозвучат такие произведения репертуара XII молодежного певческого праздника ”Mina jään“, как ”Tärkamine” Расмуса Пуура, ”Buratino tegutseb jälle” Тауно Айнтса и сюита Лины Сумера из фильма ”Supilinna salaselts”. Дирижеры – Таави Кулль, Мартин Сильдос, Юри-Руут Кангур и Ирина Косова.
Симфонический оркестр Таллинского университета
Симфонический оркестр Тартуского университета, состоящий из музыкантов-любителей, исполняет преимущественно академический репертуар. Оркестр служит источником вдохновения для талантливых молодых музыкантов и оживляет сообщество молодых музыкантов города Тарту.
Симфонический оркестр Таллинского университета отличается разносторонним и требовательным репертуаром, а также насыщенным графиком выступлений. Оркестр начал свою деятельность в 2013 году под началом Союза симфонических оркестров Эстонии.
Нарвский молодежный симфонический оркестр является молодым и активным коллективом, который начал свою деятельность в апреле 2013 года под управлением Ирины Косовой и Акселя Свенссона, под началом Союза симфонических оркестров Эстонии. В оркестре играют в основном ученики Нарвской, Кренгольмской и Силламяэской музыкальных школ.
Ольга Алферова
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