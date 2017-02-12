Нарвским женщинам дарят концерт

Дата публикации: Сегодня, 14:05

8 Марта в Нарве, в центре культуры Geneva пройдет праздничный концерт, посвященный международному женскому дню, прекрасной половине человечества и вообще весне.

Дамы на этот концерт приходят по пригласительным - бесплатно; а вот мужчины - по билетам, цена которых, можно сказать, символическая - 5 евро.

На концерте прозвучат музыка «короля вальсов» Штрауса, арии из известных и всеми любимых оперетт, песни из репертуара Муслима Магомаева, дуэты и проникновенная любовная лирика.

И все это в исполнении замечательных певцов. На нарвской сцене выступят заслуженный артист Республики Карелия, солист музыкального театра «Зазеркалье» и Санкт-Петербургской филармонии, приглашенный солист Мариинского театра и Казанского оперного театра, лауреат международных конкурсов в России Владимир Целебровский (баритон) и лауреат международных конкурсов в Италии, Австрии и Украине Елена Коломийцева (сопрано).

Второй год подряд организатором концерта выступают отдел культуры Нарвской городской управы, мэр города и вокальная студия Pääsuke. Финансовую поддержку оказывают видные бизнесмены города, а информационную - местные средства массовой информации.

А теперь о том, как можно получить бесплатный билет (напоминаем, для женщин) на концерт.

Через инфоспонсоров: среди всех подписчиков газеты «Виру Проспект» и «Нарвской Газеты» имена счастливчиков выберет компьютер. С ними мы свяжемся по телефону и сообщим место, где можно будет получить билеты.

Через фирмы, учреждения и общественные организации: следует сделать предварительный заказ билетов по SMS на тел. +372 56562877.

И, наконец, билет можно получить в день концерта в кассе ДК «Женева» (касса работает с 12.00). Начало концерта в 19.00.







