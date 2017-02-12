Первый класс попал на конкурс в первый раз

Дата публикации: Сегодня, 13:36

В Нарве впервые прошёл городской конкурс чтецов, на котором дети из 1 — 3 классов читали длинные детские стихи наизусть, не просто с выражением, а даже с актёрским мастерством. Именно театральные режиссёры и сотрудница библиотеки вошли в состав жюри, которое с трудом, но всё же смогло определить победителей.

Лучших чтецов отдельно выявляли среди первых, среди вторых и среди третьих классов. Николай Андреев

Во вторник, в Международный день родного языка в Нарвском доме детского творчества 16 призёров получили грамоты и подарки от организаторов, а также богато иллюстрированные книги со сказками Пушкина от российского генконсульства.

Как рассказала организатор конкурса, преподаватель Елена Творонович, конкурс для самых младших школьников прошёл в Нарве впервые. Для детей, которые долго к нему готовились, а затем выступали на сцене перед жюри, он стал запоминающимся событием.

- Потом, на конкурсах более взрослых, в том числе гимназических, наверное, без этих детей уже будет не обойтись, - заметила она.

Всего в конкурсе участвовали более 60 детей. Оценивало их выступления жюри, в состав которого специально не включили ни одну учительницу.

- Первоклассники были очень открытыми, искренними, - делится своими наблюдениями член жюри, сотрудница библиотеки Татьяна Криволап. - А дети из третьих классов уже понимали, как вести себя на сцене, какие жесты использовать... Очень сложно было ставить им оценки.

Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов рассказал, что консульство получило предложение выступить спонсором конкурса ещё в октябре.

- Мы с удовольствием согласились, - сказал генконсул.

- И надо сказать, для этого достали свой неприкасаемый «золотой фонд» - лучшие книги, - заметил консул Андрей Сургаев.

Николай Андреев





