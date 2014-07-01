Эдита Пьеха: скажете, что вы из Нарвы, и вас пропустят в зал бесплатно

КультураЭдита Пьеха: скажете, что вы из Нарвы, и вас пропустят в зал бесплатно
Эдита Пьеха пригласила нарвитян на свой юбилейный концерт в Санкт-Петербурге и пообещала, что их проведут на него бесплатно.
Эдита Пьеха и Михаил Славский на сцене ЦК Geneva. Архив М. Славского
- 31 июля этого года мне исполнится 80 лет. Если у кого-то, сидящего в этом зале, будет время, желание и финансовые возможности приехать в этот день в Санкт-Петербург, добро пожаловать в Большой концертный зал «Октябрьский» на мой концерт. На входе скажете: я из Нарвы. И вас пропустят бесплатно, - сказала легендарная певица, народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха во время своего выступления в Нарве в центре культуры Geneva в минувшую субботу, 28 января.
В течение двух часов на сцене она не только пела свои самые популярные и любимые песни, но и рассказывала истории из своей богатой событиями и впечатлениями жизни. Вспоминала о родителях, о детстве, о Санкт-Петербурге, городе, который стал ее судьбой, о родных и близких людях, о творческих встречах и победах, говорила о своей нынешней жизни. Лишь дважды она прерывала свое выступление - и то для того, чтобы переодеться и предстать перед публикой в новом эффектном наряде.
- У меня было бедное детство. Я ходила в обносках, мама все время перешивала мне что-то из старого. И поэтому, когда стала певицей, сказала себе: у меня будет много красивых платьев. Стараюсь держать марку по сей день, - объяснила Эдита Станиславовна свои уходы за кулисы на пять минут.
Не могу попутно не отметить, что эти короткие паузы были также заполнены прекрасной музыкой и достойными выступлениями солистов нарвской студии бального танца «Фламинго» Кристины Гинтер и Даниила Клусова (руководитель Елена Курган). Великая Пьеха верна себе: все, что с ней связано, - непременно красиво, элегантно, стильно.
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Эдита Пьеха – признанный новатор.
Она стала первой певицей на отечественной сцене, которая сняла микрофон со стойки и стала петь, держа его в руках.
Первая начала общаться с публикой на своих концертах, тем самым еще больше упрочив контакт со слушателями.
Первая исполнила на русском языке знаменитую иностранную песню, которой стала «Только ты» группы The Platters.
Первой стала организовывать концерты и творческие вечера, посвященные собственным юбилеям.
В1997 году 60-летие отметила концертом на Дворцовой площади Санкт-Петербурга — впервые в истории города.
В 1996 году Э. Пьеха стала лауреатом Национальной музыкальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда".
На международной музыкальной ярмарке MIDEM в Каннах Пьеха завоевала для фирмы «Мелодия» за рекордные, миллионные тиражи грампластинок с записями певицы, главную награду - «Нефритовую пластинку».
«80 лет - это не про меня»
- ...мне иногда так кажется, и я с вами не кокетничаю,- заметила Эдита Станиславовна в первые же минуты встречи с нарвитянами. - Хотя, да, 59 лет на сцене, 79 лет жизни. Но знаете, моя бабушка по папиной линии прожила 95 лет. И я поставила перед собой задачу прожить столько же. Я по натуре оптимистка. Каждый миг этой жизни я боготворю. Мой девиз по жизни - песня «Никогда любить не поздно, никогда не поздно жить». Вот с нее я и начну.
О «Соседе» и других
В этот вечер в исполнении Эдиты Пьехи прозвучало много хорошо известных всем хитов – причем, преимущественно жизнеутверждающих и даже задорных, хотя были, конечно, и лирические песни. Почти после каждого исполнения публика кричала «Браво!», и на сцену из зала спешили благодарные слушатели – с цветами и подарками.
Об истории создания некоторых своих знаменитых песен певица поведала залу. Не знаю, как другие, а я, например, впервые услышала, что слова и музыку шлягера «Наш сосед» («Как же нам не веселиться…») сочинил ленинградский инженер Борис Потемкин. «Он мне позвонил, представился, сказал: я тут песню сочинил, друзья говорят, это станет шлягером. Может, послушаете? – рассказывает Эдита Пьеха. – Я послушала и впервые спела эту песню в Сочи. И действительно, «Сосед» стал знаменитостью. Вообще же, мне очень повезло с композиторами и с поэтами, которые доверили мне исполнение своих песен, а некоторые писали специально для меня или по моей просьбе».
Но назвать точное количество спетых песен за годы творческой жизни Эдита Станиславовна затрудняется:
- Скажу лишь, что я гастролировала более чем в 30 странах мира, единственная из советских эстрадных певиц дважды выступала на сцене парижского зала «Олимпия» (дала там 47 концертов подряд) и в Карнеги Холл в Нью-Йорке, стала первой из советских эстрадных артистов, выступивших в Боливии, Гондурасе, Афганистане и четыре раза объехала весь Советский Союз.
О личном
- Моей дочери Илоне исполнилось 55, внуку Стасу – 33, есть внучка Эрика и уже двое правнуков – Петя и Василиса, им по два года. Они живут в Санкт-Петербурге. А сама я поселилась в садоводстве, в поселке Северная Самарка. Там у меня три собаки, и помогают мне справляться с хозяйством две женщины-пенсионерки, вот так и живем, - безыскусно поведала со сцены Эдита Пьеха. И эти ее слова тоже были встречены аплодисментами.
Эдита Пьеха исполняла свои песни, сидя на сцене на высоком стуле. «У меня просто болит спина»,- объяснила певица.
Почему Нарва?
А вот на этот вопрос – почему Эдита Станиславовна приехала именно в Нарву? – вашему корреспонденту ответил режиссер, продюсер из Санкт- Петербурга Михаил Славский:
- Откровенно говоря, это была моя идея – организовать концерт легендарной певицы в Нарве, городе, с которым я связан уже многие годы. Я знал, что здесь радушная публика, Эдиту Пьеху здесь знают и любят. И я не ошибся.
Светлана Зайцева
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