Борис Уваров: «Продолжение следует...»

КультураБорис Уваров: «Продолжение следует...»
В пятницу, 3 февраля, в 16.00 в Художественной галерее Нарвского музея открывается выставка известного нарвского художника Бориса Уварова.
Его живопись высоко ценится и многочисленными зрителями, и коллегами-художниками. Архив «ВП»
На ней будут представлены работы мастера начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня.
За плечами Бориса Уварова (1946) учёба в Москве в институте культуры (художник-оформитель) и текстильном институте (художник-дизайнер по тканям), работа в художественных мастерских Кренгольмской мануфактуры, в Нарвской художественной школе и свободная художественная деятельность. Борис Уваров - член Союза живописцев Эстонии, член Союза дизайнеров Эстонии.
Работы художника, будь то тканевые кроки или живописные полотна, всегда самобытны, оригинальны и поражают широтой охвата самых различных тематических направлений. Во всех работах мастера — непринужденность и легкость, которые создаются за счет точной выверенности обобщенных или реалистичных изображений. Смелое новаторство художественных поисков живописной формы, многозначность трактовки созданных образов поднимает творчество Бориса Уварова до философского уровня исследования таких непостижимых понятий, как человеческая душа и мироздание вообще.
Его живопись высоко ценится и многочисленными зрителями, и коллегами-художниками, знающими истинную цену творчеству. Известный искусствовед Карина Тайдре, которая долгое время возглавляла Художественную галерею Нарвского музея, считает одной из сильных сторон творчества Уварова его умение наблюдать, воспринимать и ничто не считать случайным. Все, что касается жизни, является знаком, символом.
Образы Б. Уварова долго держат зрителя у картин, завораживают не благодаря точному сходству с натурой, а от осознания, что они совпадают с замыслом автора, опытом переживаний зрителя и от чувства озарения мудростью бытия.
Наталья Фурман,
Нарвский музей
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