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Культура
К Нарва-Йыэсуу - с любовью

Дата публикации: Сегодня, 16:15

Нарвский музей выпустил новую книгу - «К отдыхающим со всем сердцем - Нарва-Йыэсуу». Уверена, любой, кто ее прочитает, развернется к этому городу всей душой.

 

К Нарва-Йыэсуу - с любовью

Мадис Туудер и Светлана Андреева говорят, что, работая над книгой о, казалось бы, таком знакомом Нарва-Йыэсуу, открыли для себя немало неожиданного. Светлана Зайцева

 

Авторы - научный секретарь Нарвского музея Мерике Иваск, старший инспектор по охране объектов старины Нарвской управы Мадис Туудер и научный сотрудник Нарвского музея Светлана Андреева - поставили перед собой задачу достаточно лаконично, но емко рассказать об истории города, начиная со времени его основания и до нынешних дней, при этом поведать о различных сторонах городской жизни с упором на историю формирования курорта, дачной культуры. «От голодного города до рая для отдыхающих» - красноречиво называется одна из глав книги, пожалуй, самая объемная.

На 328 страницах трехъязычного издания (тексты идут на эстонском, английском, русском языках) размещено в целом 160 черно-белых фотографий. Большинство взяты из фотоархива Нарвского музея, но есть также фотографии из архива республиканского Департамента охраны памятников истории и культуры (Muin-suskaitseamet), Архитектурного музея, Eesti Filmiarhiivi, из частных коллекций, в том числе и местных краеведов. Оформителем книги выступил Тармо Кяарик.

 

К Нарва-Йыэсуу - с любовью

1890-1905. Фото из коллекции Нарвского музея. Пляжные будки на берегу Нарва-Йыэсуу
В 1906 г. газета „Кая“ писала: „Недавно местная управа известила здешних владельцев дач, что каждый, у кого есть на морском берегу пляжная будка, должен платить три рубля за место, на котором стоит будка. Но в будках бывает больше чем одна дверь, тогда оплата рассчитывается следующим образом — 3 рубля за дверь. Оплата должна быть произведена до 15 июня, и если кто-то не внес оплату курортной комисии до этого времени, то будки, в которых купальщики переодеваются, к 1-ому июля будут убраны с пляжа.“ К тому же, чтобы контролировать оплату, сбоку каждой оплаченной будки прибивали номер.1890-1905. Фото из коллекции Нарвского музея


Вообще же, книг о Нарва-Йыэсуу выпущено не так много, и почти все они на эстонском языке. Исключение составляют разве что сборники краеведа Виктора Стрелкова. Но, говорит Мадис Туудер, в архиве Департамента охраны памятников истории и культуры хранятся неопубликованные материалы Олега Коченовского, который серьезно занимался историей не только Нарвы, но и ее города-соседа Нарва-Йыэсуу. Они постепенно сканируются и выкладываются в интернет.

По мнению специалистов, «К отдыхающим со всем сердцем - Нарва-Йыэсуу» - это самое объемное из ранее вышедших произведений о курортном городе. Хотя сами авторы признаются, что в опубликованную книгу вошла всего лишь одна треть из собранного материала.

 

К Нарва-Йыэсуу - с любовью

1920-е гг. Фото из коллекции Нарвского музея. Торжество трико.
В 1920-е годы курорт был еще местом для лечения, где важное место занимало купание. Исчезли корсеты царского времени, и тела обтянули хлопчатобумажные трико. На заднем плане еще видны вывозимые в море передвижные купальни.

 

- А было ли у вас «свое открытие» Нарва-Йыэсуу, когда вы работали над книгой? - спрашиваю я у авторов.

Светлана Андреева:

- Да. Я никогда прежде не занималась промышленной тематикой, а тут пришлось. И я с огромным удивлением обнаружила, что в конце XIX века вдоль Наровы от Нарва-Йыэсуу до Нарвы деловая жизнь просто бурлила: ситцекрасильные фабрики, лесопильни, уксусные заводы...
Мадис Туудер:

- К слову, моя дипломная работа в Эстонской Художественной академии была связана с Нарва-Йыэсуу. Но когда начал заниматься книгой, больше материалов в архивах  стало доступно. Самое интересное открытие, например, планы 1970-х годов по строительству нового микрорайона на месте индивидуальных домов в районе Кудрукюла - Сепа - Карья, и сколько домов для этого хотели снести, но, слава богу, не успели. Общие данные мне были известны, но чертежи обнаружил только сейчас. Интерестно, что в планировке 1968 года предполагалось, что к 2000 г. население курортного города составит 9000 человек.

 

К Нарва-Йыэсуу - с любовью

1925-1926. Фото из коллекции Леонида Пушкова. Нарова.
В 1920-х гг. доставшаяся сыну Александру по наследству лесопилка Павела Кочнева была переорганизована в акционерное общество „Naroоva”, которое в 1936 г. было ликвидировано из-за экономических трудностей, поскольку лесоматериалы из Советского Союза больше не поступали, а в районе Нарвы запасы леса были ограничены.

К Нарва-Йыэсуу - с любовью

 

- Каким вам видится будущее Нарва-Йыэсуу?

Мадис Туудер:

- Я оптимист и уверен, что у Нарва-Йыэсуу будет блестящее будущее как у города-курорта. Думаю, все больше состоятельных нарвитян будут строить там свои дома. А строительство концертного зала, ресторанов, аквапарка, восстановление курзала при грамотном планировании не нарушат тишины и спокойствия города, которыми он так ценен.

Светлана Андреева:

- Курортный город с богатой историей, с красивой береговой линией протяженностью свыше 10 км (на всякий случай: в Пярну только 2 км) всегда будет магнитом для туристов и отдыхающих - я в этом уверена.

Остается добавить, что книга «К отдыхающим со всем сердцем - Нарва-Йыэсуу» продается в отделе сувениров Нарвского замка, в книжных магазинах сети Rahvaraamat и Apollo, в СПА-отеле «Мересуу». Книга отпечатана в типографии AB Spauda (Литва). Издание осуществлено при поддержке фонда Eesti Kultuur-kapital.

 

Светлана Зайцева



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