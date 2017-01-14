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Культура
Морские пейзажи из моря лоскутков

Дата публикации: Вчера, 18:05

В выставочном зале Нарвского колледжа Тартуского университета открылась новая выставка – TEXTILE  MARINA.

 

Морские пейзажи из моря лоскутков

Юлия Румянцева с внучками.На заднем плане ее панно, посвященное году Петуха. Вера Малькова

 

Радующие глаз сочные морские пейзажи представили мастера пэчворка трех балтийских стран – Литвы, Латвии и Эстонии, в том числе – члены нарвского клуба «Пэчворк +», которому  в этом году исполняется десять лет.

Руководитель клуба «Пэчворк +»  Наталья Капаева рассказала, что международная выставка, организованная по инициативе Культурного центра Юрмалы, состоялась нынешним летом впервые. До этого работы на морские темы ежегодно демонстрировались на традиционной выставке городского музея латышского курорта: были здесь и живопись, и графика, и фото, и, конечно, пэчворк. Но хороших работ в этой технике каждый раз представляли так много, и были они настолько разнообразными, что в итоге было решено организовать отдельную выставку текстильных «маринистов».

После Юрмалы, в течение двух последних месяцев уходящего года TEXTILE  MARINA выставлялась в Стокгольме, в Совете стран Балтийского моря. В Нарве она пробудет в течение месяца, до 3 февраля. Затем отправится вначале в Силламяэский дом творчества «Улей», а после – в Вильнюс.

 

Морские пейзажи из моря лоскутков

Начинала вместе с клубом

Кто же они, эти женщины, десять лет подряд не устающие творить, участвовать во всевозможных выставках и ярмарках, поддерживая имидж родного города?

Больше всего работ на выставке у Юлии Румянцевой, которую коллеги по клубу рекомендовали «ВП» как одного из самых опытных и увлеченных мастеров. Эффектная дама в достойном «Модного приговора» элегантном жакете, который при детальном рассмотрении оказался сшитым из трех видов тканей (сказывается влияние пэчворка), пришла на мероприятие в сопровождении двух внучек, которые восхищаются бабушкой и хотели бы ей подражать.

«Я по возможности стараюсь помогать ей в работе, это очень интересно», -  поделилась 14-летняя Ева-Мария.  «Меня восхищают не только работы бабушки для выставки, но и все предметы интерьера, все мелочи, сшитые ее руками. Они делают наш дом очень уютным и теплым,  непохожим ни на какой другой. Иногда бабушка шьет мне  одежду по моему вкусу, и это тоже всегда очень красиво», - рассказала 20-летняя петербургская студентка Мария.

Юлия  считает себя нарвитянкой – вместе с мужем она приехала сюда более 40 лет назад, через пару лет после окончания Лениградского института культуры. «Мы в институте и познакомились, я училась на хоровом отделении, а мой муж, Михаил Румянцев, на режиссерском». В Нарве Михаила Румянцева многие знают – он участвовал в издании поэтических сборников, играл в двух последних спектаклях для взрослых театра «Ильмарине».

Юлия много лет проработала музыкальным руководителем в детском саду на Парусинке. «В конце 1990-х пришлось искать другую работу, и я пошла к своей соседке по дому – Надежде Синяковой, которая тогда была директором швейной фабрики: возьмете на работу? Она ответила: «Возьму, я знаю – строчка у тебя ровная». Я действительно с самого детства люблю шить, мне нравится рассматривать ткани, придумывать фасоны». Восемь лет Юлия проработала на швейной фабрике, а потом снова вернулась к своей профессии музработника  в детском саду «Кирсике».

 В клуб Юлия пришла сразу после выхода на пенсию. «Пэчворк – это настоящее творчество,  и его популярность не падает: постоянно появляются материалы на эту тему в интернете, так что учиться чему-то новому можно бесконечно.

Вместе с клубом мы побывали в других странах, где с увлечением занимаются пэчворком, и это тоже расширяет кругозор и дает новые идеи. Это захватывающее занятие могу посоветовать всем, кто любит шить».

 

Вера Малькова


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