Мастер-класс квиллингу в Нарвской центральной библиотеке

КультураМастер-класс квиллингу в Нарвской центральной библиотеке
Квиллинг это увлекательное занятия для любителей мастерить из бумаги.
Это искусство выполнения бумажный композиций, плоских и объёмных, заключается в скручивании длинных полосок бумаги в спиральки(модули), иначе называется бумагокручением. Очень часто такими поделками украшают картины, открытки, бижутерию, рамки и альбомы для фотографий.
Занятие это не очень сложное, однако желающим освоить этот вид рукоделия и научиться делать красивые поделки, придётся проявить терпение и усидчивость.
Приглашаем всех 7 января в 13 часов.
Нарвская центральная библиотека, отдел Искусства (4 этаж)
Вход свободный.
По информации Нарвской центральной библиотеки
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