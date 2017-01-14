Мастер-класс квиллингу в Нарвской центральной библиотеке

Дата публикации: Сегодня, 15:57

Квиллинг это увлекательное занятия для любителей мастерить из бумаги.

Это искусство выполнения бумажный композиций, плоских и объёмных, заключается в скручивании длинных полосок бумаги в спиральки(модули), иначе называется бумагокручением. Очень часто такими поделками украшают картины, открытки, бижутерию, рамки и альбомы для фотографий.

Занятие это не очень сложное, однако желающим освоить этот вид рукоделия и научиться делать красивые поделки, придётся проявить терпение и усидчивость.

Приглашаем всех 7 января в 13 часов.

Нарвская центральная библиотека, отдел Искусства (4 этаж)

Вход свободный.

По информации Нарвской центральной библиотеки