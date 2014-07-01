Растите любовь в своем сердце...

Дата публикации: Сегодня, 12:57

19 декабря в Нарвской Центральной библиотеке любители прекрасного в очередной раз посетили литературно-музыкальную гостиную проекта «Родник», автором которого является Михаил Николаевич Румянцев.

Не важно, что артисты не мировые звёзды, их выступления - это образец большой любви к русскому слову.

Что общего между простым запечным сверчком и Рождеством Господа нашего Иисуса Христа? Казалось бы, вещи совершенно несоизмеримые. Простота одного и величие другого не поддаётся никакому сравнению. Ан, нет! Есть у них общее звено – это любовь. Где и когда рождается её Величество Любовь? И почему она так избирательна? Много столетий лучшие умы человечества пытаются ответить на эти вопросы, да и любой человек не может обойти эту тему.

Вот и Михаил Румянцев в преддверии Рождества Христова пригласил нас в чарующий мир любви. Умение Михаила тонко подобрать стихи и песни для музыкально-поэтической композиции достойно восхищения. Мягко и ненавязчиво Михаил знакомит зрителя с шедеврами русской поэзии о любви.

Порадовали нас хорошо известные и полюбившиеся Ксения Смолина, Аня Ягодина, Кристина Андрощук, Владимир Бобров, Марина Шмакова, Татьяна Боранова, Ульяна Батулина, Ольга Савичева и Игорь Девяткин, Роман Сабуров, Таисия Березина, Елена Матвиевская, Денис Антипов, Елена Журавская, Аким Завихонов.

Помогали вести вечер мудрый сверчок запечный (Артур Михайлиди) и добрая красавица фея (Алиса Исаева). Золотые слова сказал нам сверчок: « Любить можно и нужно всё – от простого до великого. Все мы на свете братья и сёстры. И все живые существа тоже твари Божьи - достойные любви. Люди, живите в любви, растите её в своём сердце!»

Праздник получился по-домашнему тёплым и очень радостным. Лишь в конце прозвучала нота грусти – проект «Родник» закончился. Очень надеемся, что найдутся возможности его продолжить. Не дадим иссякнуть «Роднику» !

Вера Рябова