Рисуйте прекрасных и гордых птиц – петухов!

Дата публикации: Сегодня, 17:26

Нарвская центральная библиотека приглашает на серию мастер-классов по живописи под руководством художников.

Приглашаем всех 2 января в 13 часов на вторую встречу. Вы сможете познакомиться с традиционной китайской живописью У-Син.

Петух, в переводе с французского “поющий рассвет”, во многих культурах является символом солнца. Своим криком он приветсвует расвет и разгоняет ночных призраков. Он, как солнце бдителен и всевидящ; изображение петуха-стража помещали на крышах домов, шестах, шпилях, флюгерах, а также на ларцах, сундуках, реликвариях.

Древние китайцы приписывали петуху 5 добродетелей:

1. Носит гребень на голове, что символизирует – ученость.

2. Носит шпоры на ногах – военная доблесть.

3. Когда перед ним враг, не боится, а нападает – храбрость.

4. Увидев пищу, зовет остальных – гуманность.

5. Несет ночной караул, не пропуская час рассвета – вера.

Кисточки, краски, бумагу для рисования желательно приносить с собой.

Занятия прoйдут в отделе Искусства (4 этаж библиотеки).

Время: с 13.00 - до 15.00.

Вход свободный.