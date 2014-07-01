Рисуйте прекрасных и гордых птиц – петухов!

КультураРисуйте прекрасных и гордых птиц – петухов!
Нарвская центральная библиотека приглашает на серию мастер-классов по живописи под руководством художников.
Приглашаем всех 2 января в 13 часов на вторую встречу. Вы сможете познакомиться с традиционной китайской живописью У-Син.
Петух, в переводе с французского “поющий рассвет”, во многих культурах является символом солнца. Своим криком он приветсвует расвет и разгоняет ночных призраков. Он, как солнце бдителен и всевидящ; изображение петуха-стража помещали на крышах домов, шестах, шпилях, флюгерах, а также на ларцах, сундуках, реликвариях.
Древние китайцы приписывали петуху 5 добродетелей:
1. Носит гребень на голове, что символизирует – ученость.
2. Носит шпоры на ногах – военная доблесть.
3. Когда перед ним враг, не боится, а нападает – храбрость.
4. Увидев пищу, зовет остальных – гуманность.
5. Несет ночной караул, не пропуская час рассвета – вера.
Кисточки, краски, бумагу для рисования желательно приносить с собой.
Занятия прoйдут в отделе Искусства (4 этаж библиотеки).
Время: с 13.00 - до 15.00.
Вход свободный.
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