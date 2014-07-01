Что ждет телезрителей ПБК в новогоднюю ночь

КультураЧто ждет телезрителей ПБК в новогоднюю ночь
По традиции, в эфире Первого Балтийского канала (ПБК) соберутся все звезды, чтобы поздравить всех с Новым годом. Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Малахов, Лариса Гузеева, Юлия Меньшова и многие другие встретят и проведут эту праздничную ночь вместе телезрителями.
В этом году продюсеры «Новогодней ночи на Первом» обещают праздник, на котором невозможно будет усидеть за столом. В передаче будет воссоздана атмосфера программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».
Среди зажигательных хитов будет немало премьер. Так, Гарик Сукачев специально для новогодней ночи написал песню – одновременно душевную и заводную. В павильоне «Мосфильма» для номера Сукачева построили декорацию зимнего парка с катком, фонарями, заснеженными дорожками. В ролях задействовали друзей Гарика: Михаила Ефремова с мандаринами, Дмитрия Харатьяна с шампанским, Ивана Охлобыстина, Александра Скляра.
Вера Брежнева выступит в роли обвинителя в самом настоящем зале суда. «Город 312» устроит студенческий карнавал. Валерий Меладзе отправится в космос. Интарас Бусулис сыграет венгерскую свадьбу. Лолита примерит кокошник и сарафан. Группа «Фабрика» утопит зрительный зал в серебристых воздушных шариках. Группа «М-Бэнд» прокатится на ретро-автомобилях.
И, конечно, на новогодней сцене соберутся участники шоу «Голос»! По словам режиссеров шоу, выступление Димы Билана о том, как мысли певца материализуются и оживают, решили оформить в стиле стимпанка. В итоге получился самый сумасшедший номер с самым замысловатым реквизитом (в старой парикмахерской отыскали практически антикварное кресло, к которому прикрепили куполом большую металлическую лампу и несколько шлангов от пылесосов).
Выступление Филиппа Киркорова, как всегда, поразит масштабами, красочными костюмами из эпохи диско 80-х. Ани Лорак выступит дуэтом с Игорем Крутым. А Жасмин – со Львом Лещенко. «Летка-енка», исполненная Иосифом Кобзоном, вытащит из-за новогоднего стола даже тех, кто уже забыл, когда танцевал в последний раз. Будет и Сергей Шнуров, который споет популярные «Лабутены» и в «Питере – пить». Будет и Лепс с финалистами «Голоса». Будет Алла Пугачева, молодая и задорная… Будут – все!
С 31 декабря на 1 января – на Первом Балтийском канале.
По информации BMA Estonia
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