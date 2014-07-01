Стен Лассманн, Максим Щура, Михкель Полль выступят в КЦ Geneva

Дата публикации: Вчера, 16:15

К 100-летию Эстонской республики Нарвский симфонический оркестр представляет свому слушателю концертную серию с участием ведущих эстонских пианистов молодого поколения. Все три солиста предстоящих концертов – Стен Лассманн, Максим Щура, Михкель Полль – воспитанники нового ректора Эстонской Академии Музыки и Театра, профессора Ивари Илья. Все трое совершенствовали свое профессиональное мастерство в музыкальных вузах Лондона и ныне в их активном концертном графике – как Эстония, так и авторитетные зарубежные сценические площадки.

Сотрудничество с Нарвским оркестром сложилось во многом благодаря новому импульсу в творческой жизни отчественных пиянистов – в январе нынешнего года был создан Союз пианистов Эстонии, который возглавил Михкель Полль и который немедленно заявил о себе серией ярких klaverigala с участием звезд эстонского рояля всех поколений. Желание «продвинуть» сферу творческого влияния на Северо-Восток было всеобщим, и если с Максимом Щура нарвский слушатель знаком, то Стен Лассманн и Михкель Полль прозвучат на сцене Geneva Kontserdimaja в сопровождении Нарвского симфонического оркестра впервые.

29 октября в 17 часов юбилейный цикл откроет выступление Стена Лассманна. Сын именитого музыканта Пеэпа Лассманна, Стен формирует собственный яркий творческий путь с неизменным энтузиазмом. Блестящую образовательную пирамиду – Таллиннская центральная музыкальная школа, Эстонская академия и Королевская академия в Лондоне, Парижская консерватория – дополняют премии международных конкурсов в Эстонии, Чехии, Хорватии, Латвии, Польше. Выступления музыканта проходили в престижных залах Москвы, Лондона, Милана, Торонто, Пекина. Наряду с этим, впечатляет подлинно патриотический жест Стена Лассманна – запись полного собрания фортепианных сочинений эстонского романтика Хейно Эллера (всего 9 дисков с подробными аннотациями исполнителя) в сотрудничестве с лондонской фирмой Toccata Classics.

Программу первого концерта нарвского цикла составили произведения композиторов, схожих по уникальной одаренности. Вольфганг Амадей Моцарт и Феликс Мендельсон – вундеркинды, осчастливленные в детстве мудрой заботой и поддержкой семьи, прошли, между тем, контрастные пути в музыке. Мендельсон, прожив недолгие, но стабильные 38 лет (4 ноября 2017 года отмечается 170 лет памяти композитора), остался «баловнем судьбы» и вошел в музыкальную историю «Свадебным маршем», первой романтической программной увертюрой, воскрешением – после 100-летия забвения – «Страстей по Матфею» И.-С. Баха, знаменитыми «Песнями без слов» для фортепиано и – шелестом леса, хороводами эльфов, идиллией природы, запечатленными в симфонической музыке в изумительной красоты мелодиях. «Итальянская» симфония, которая будет исполнена в коцерте 29 октября – не что иное, как дневник путешественника-романтика, которому страна явилась «с разлитым повсюду мирным довольством и весельем».

Драматически контрастным прозвучит в программе в исполнении Стена Лассманна лучший из фортепианных концертов В.А Моцарта – концерт № 24 до минор. Надмирная глубина его образов проецирует масштаб гения, который впервые в мировой истории, повинуясь зову сердца и собственному творческому кредо, порывает с положением придворного музыканта – слуги. Парадоксально, но именно Моцарт – фрилансер в последнее, венское десятилетие своей короткой – в 35 лет — жизни, создает шедевры, вознесшие его на музыкальный Олимп. Среди них – фортепианный концерт № 24 до минор.

Помимо участия эстонских исполнителей, в юбилейной серии в исполнении оркестра будет звучать симфоническая музыка эстонских композиторов. В концерте 29 октября мы услышим фрагмент сюиты Эдуарда Тубина «Eesti tantsud».

Серия концертов Нарвского симфонического оркестра к 100-летию Эстонской Республики продолжится 18 февраля 2018 года выступлением Максима Щура. В его исполнении прозвучит Второй концерт С. Рахманинова. Завершится проект 20 августа, в День восстановления независимости Эстонии — Михкель Полль предложит свою интерпретацию первого в истории эстонского фортепианного концерта, принадлежащего перу Артура Лемба.

Лариса Щура

Источник: geneva.ee